Assalto Roma senza il rinnovo: Milan avvisato | ASRL

Perfezionato il primo acquisto di prospettiva dell’era Ghisolfi, la Roma continua a muoversi anche per la prima squadra e sfida il Milan

In attesa di completare qualche cessione interessante per raggiungere i 10 milioni di euro di plusvalenza imposti dal settlement agreement dell’Uefa, Florent Ghisolfi ha perfezionato il primo colpo di prospettiva, acquistando Buba Sangaré per 1,5 milioni di euro. Non ancora 17enne, l’esterno basso arriverà dal Levante per fare la spola tra Primavera e prima squadra, ma non colmerà certo le lacune della rosa giallorossa sugli esterni difensivi.

Durante le numerose riunioni di mercato con il nuovo direttore tecnico giallorosso, Daniele De Rossi ha ribadito l’esigenza di rinforzarsi in ogni settore del campo, chiedendo almeno 5-6 nuovi innesti. Più che sui nomi, l’ex capitano romanista ha insistito molto sulle caratteristiche degli obiettivi di mercato e, per quanto riguarda il centrocampo, ha chiesto un profilo qualitativo, che sia in grado di rendersi decisivo anche nell’area di rigore avversaria.