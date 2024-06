Calciomercato Roma, accordo a Madrid: 25 milioni

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi in azione e blitz per il colpo da Madrid. Accordo dopo i primi contatti e richiesta da 25 milioni di euro per la fumata bianca.

Dopo aver pianificato il calciomercato estivo nel quartier generale di Trigoria, Florent Ghisolfi esce allo scoperto sul fronte delle entrate in casa Roma. Il dirigente francese è il volto nuovo della squadra giallorossa e sta lavorando di concerto con Daniele De Rossi e le alte sfere societarie per ridisegnare la rosa romanista in vista della prossima stagione. Sono tanti i nomi accostati alla lista dei desideri giallorossa, con obiettivi in Serie A e non solo. Focus sul nuovo pacchetto offensivo da consegnare all’ex Capitano romanista, spunta una pista da 25 milioni in Liga.

Se finora il sogno proibito per l’attacco della Roma ha portato il nome di Federico Chiesa, in uscita dalla Juve senza rinnovo, la realtà può vedere i giallorossi già attivi per chiudere un colpo nello stesso ruolo. Florent Ghisolfi, nuovo responsabile del calciomercato in casa Roma dopo l’addio a Tiago Pinto, ha già avviato i contatti per chiudere il colpo da 25 milioni in Spagna. La pista che porta all’attaccante esterno della Juventus rischia di avere costi proibitivi, tra cartellino ed ingaggio, e la concorrenza è in aumento in caso di addio confermato ai bianconeri. Ma la dirigenza giallorossa avrebbe già individuato una pista alternativa per le corsie esterne, puntando dritto all’Atletico Madrid di Simeone.

Calciomercato Roma, Ghisolfi in azione per il colpo Riquelme: 25 milioni all’Atletico Madrid

Fari puntati su Rodrigo Riquelme, attaccante classe 2000 che dopo diversi prestiti si è consacrato questa stagione con la maglia dei Colchoneros. La stagione agli ordini di Simeone si è chiusa con 47 presenze, cinque gol e tre assist per l’attaccante esterno nato a Madrid.

La Roma, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, è già uscita allo scoperto per chiudere il colpo offensivo. Ghisolfi ha contattato l’agenzia del calciatore, che avrebbe già accordato al trasferimento. L’offerta che si attende l’Atletico Madrid per arrivare alla fumata bianca è di 25 milioni di euro, ma l’ingaggio, decisamente più basso di quello di Chiesa, può facilitare la chiusura del colpo in entrata per i giallorossi.