Calciomercato Roma, avviso a De Rossi: l’ex Juve finanzia Chiesa

Avviso di calciomercato alla Roma di Daniele De Rossi nella corsa all’obiettivo Federico Chiesa. L’ex Juve sacrificato per arrivare all’esterno offensivo in estate.

Manca sempre meno all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ed il nome di Federico Chiesa continua ad infiammare gli scenari della Serie A, ma non solo. Non è un mistero che Daniele De Rossi lo abbia messo nel mirino come colpo grosso nella lista dei desideri della Roma, con la palla che passa a Florent Ghisolfi. Ma la concorrenza è in aumento sull’attaccante esterno, che ha il contratto in scadenza con la Juve nel giugno del 2025. Oltre alle manovre del Napoli di Antonio Conte, c’è un intreccio con un ex bianconero che rischia di far saltare il banco nelle prossime settimane.

Dopo aver ben impressionato al debutto dell’Italia ad Euro 2024, con la vittoria in rimonta sull’Albania, Federico Chiesa spera di tornare protagonista anche nella sfida contro la Spagna di domani sera. L’attaccante esterno, che ha il contratto in scadenza tra dodici mesi con la Juventus, è stato accostato al taccuino di Daniele De Rossi ed Antonio Conte in Serie A. La Roma sembra intenzionata a ridisegnare il pacchetto offensivo, con l’addio a Lukaku dopo il prestito secco concordato col Chelsea ed il futuro di Tammy Abraham in bilico. Mentre Andrea Belotti si avvicina al Como. Anche il Napoli è stato accostato all’attaccante ex Fiorentina, ma i due club devono fare i conti con la concorrenza di una big europea.

Calciomercato Roma, il Bayern studia il colpo Chiesa: doppio addio in attacco

Parliamo del Bayern Monaco, il club tedesco sta sondando il terreno per chiudere il colpo Chiesa in attacco nelle prossime settimane. Importanti aggiornamenti giungono dalla Germania, dove si sta disputando il campionato Europeo e le attenzioni dei bavaresi si concentrano sul futuro dell’esterno offensivo bianconero.

Per chiudere l’affare con la Juventus, secondo quanto riporta il giornalista tedesco Christian Falk su ‘X’, il Bayern Monaco continua a monitorare l’occasione Chiesa in estate. Non sono ancora stati avviati colloqui o trattative, ma il figlio d’arte è un nome presente sulla lista dei bavaresi. Il club tedesco però dovrà prima vendere in attacco per fare posto all’ex Fiorentina, gli indiziati all’addio sono Gnabry e l’ex Juve, Kingsley Coman.