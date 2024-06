Blitz di Conte e accordo biennale: De Rossi non basta

La sessione di calciomercato estiva si avvicina in Serie A e non mancano intrecci tra la Roma e il Napoli. Antonio Conte lavora d’anticipo su De Rossi: pronto il contratto biennale.

Antonio Conte è stato scelto da Aurelio De Laurentiis dopo la stagione complicata post Scudetto del Napoli. Il tecnico pugliese torna in Serie A da protagonista e spariglia le carte sul tavolo del calciomercato estivo. Sono tanti gli intrecci che coinvolgono la Roma di Daniele De Rossi in prima battuta. A partire dal futuro di Romelu Lukaku, il cui prestito secco in casa giallorossa si è esaurito ed è segnalato in cima alla lista partenopea in caso di addio a Victor Osimhen. Ma l’intreccio coinvolge anche le corsie della due squadre italiane.

In casa Napoli è segnalato in uscita anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, accostato sia alla Roma che alla Juventus dopo la rottura col patron partenopeo. Antonio Conte, che sembra orientato a ricucire lo strappo per non perdere il terzino destro, guarda invece in casa giallorossa per la corsia opposta. I due terzini sinistri in casa azzurra non sembrano convincere il tecnico salentino, Mario Rui e Mathias Olivera potrebbero essere scalzati da uno dei protagonisti della Roma nelle ultime stagioni, il cui contratto scadrà tra pochi giorni a Trigoria.

Calciomercato Roma, il Napoli torna su Spinazzola: pronto un contratto biennale

Parliamo di Leonardo Spinazzola, che ha il contratto in scadenza a fine mese dopo cinque stagioni alla Roma. Nelle ultime ore si sono aperti nuovi spiragli per il prolungamento contrattuale del laterale classe ’93, che De Rossi sembra intenzionato a confermare in coppia con Angelino, fresco di riscatto dal Lipsia.

Ma a mettere i bastoni tra le ruote a mister De Rossi può essere direttamente Antonio Conte in casa Napoli. Il tecnico pugliese, come rilancia l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, vede in Spinazzola l’elemento ideale per l’out mancino. I partenopei starebbero cercando accordo per un contratto biennale, a gettone e con opzione unilaterale per il club guidato da ADL. I prossimi giorni saranno quelli decisivi per certificare l’addio ufficiale al terzino sinistro in casa Roma.