Calciomercato Roma, fa la fine di Frattesi e resta in Serie A

Calciomercato Roma, fari puntati sul fronte delle uscite in casa giallorossa. Può materializzarsi un nuovo caso alla Davide Frattesi nella sessione estiva, con la firma a sorpresa in Serie A.

La sessione di calciomercato estivo è alla finestra per la Roma di Daniele De Rossi ed i riflettori si accendono sulle prime manovre di Florent Ghisolfi. La sessione estiva sarà il primo banco di prova per il nuovo dirigente francese, responsabile del calciomercato giallorosso dopo l’addio a Tiago Pinto risalente ad inizio febbraio. La rosa della squadra romanista può conoscere un importante restyling in vista della prossima stagione, con l’ex Capitano in panchina che ha già lanciato indizi e linee guida in vista della sessione di trattative estive. Sul fronte delle cessioni si registra un nuovo inserimento nel campionato italiano, può fare la fine di Davide Frattesi e firmare in Serie A nelle prossime settimane.

Non più tardi di un mese fa, dopo l’ultima sfida allo stadio Olimpico, Daniele De Rossi era uscito allo scoperto sul fronte del calciomercato in casa Roma. Dopo la vittoria di misura sul Genoa in casa, l’ex numero 16 aveva parlato del settore giovanile, annunciando in conferenza stampa: “Abbiamo perso Frattesi e Calafiori e non mi va giù”. Nonostante il monito lanciato dal tecnico romanista, sul fronte delle uscite nel calciomercato estivo, resta il nome di Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 cresciuto a Trigoria.

Calciomercato Roma, Bove in uscita: spunta anche la Fiorentina

Il giovane centrocampista, lanciato da José Mourinho che lo ribattezzò Cane malato, con il cambio in panchina che ha visto il ritorno di Daniele De Rossi a Trigoria ha trovato sempre meno spazio nelle scelte tattiche dell’ex Capitano. La sua eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale in casa giallorossa, che potrebbe dare maggiore manovra economica al fronte delle entrate per Florent Ghisolfi.

Oltre all’interesse della Premier League per il centrocampista cresciuto nella Roma spunta anche una nuova pista in Serie A. Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio c’è anche la Fiorentina sulle tracce del classe 2002. Il profilo di Bove piace molto al club toscano, che potrebbe tentare di intavolare ufficialmente una trattativa nelle prossime giornate.