Abraham resta in Serie A: chiamata choc della Roma

Calciomercato Roma, il futuro di Tammy Abraham potrebbe essere ancora in Serie A. Chiamata a sorpresa per il centravanti britannico, ecco la risposta del club.

Si avvicina l’apertura del calciomercato estivo in casa Roma ed il futuro di Tammy Abraham torna un tema caldo in uscita per la squadra giallorossa. Poco più di un anno fa sembrava tutto pronto per il ritorno in Premier League del centravanti ex Chelsea, prima che tutto naufragò in seguito al grave infortunio riportato al ginocchio nell’ultima gara di campionato. Ora il classe ’97 viene segnalato nuovamente in uscita e spunta la chiamata a sorpresa in Serie A. Ecco come cambiano gli scenari sul fronte delle cessioni nel pacchetto offensivo della squadra giallorossa.

Dodici mesi fa il terribile infortunio al ginocchio sinistro di Tammy Abraham stravolse le manovre del mercato estivo in casa Roma. L’attaccante britannico si ruppe il legamento crociato nell’ultima sfida di campionato allo stadio Olimpico, quando tutto sembrava pronto per il suo ritorno in Premier League. Lo stop del classe ’97, che ha più volte pubblicamente aperto al ritorno nel campionato inglese, ridisegnò completamente le manovre di Tiago Pinto, all’epoca responsabile del mercato romanista. Ora al posto del portoghese è arrivato Florent Ghisolfi che, ad un anno dal grave infortunio, potrebbe orchestrare l’addio al centravanti ex Chelsea, sceso in campo in dodici occasioni nel finale di stagione.

Calciomercato Roma, Abraham proposto al Milan: la risposta rossonera

Nuovamente le sirene della Premier League sono state accostate all’attaccante ex Chelsea e Aston Villa, ma spunta anche una traccia interna in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, rilanciate dall’edizione odierna di Tuttosport, il centravanti britannico è stato offerto al Milan di Paulo Fonseca.

Il nome più caldo in casa rossonera, per raccogliere l’eredità di Giroud come centravanti, continua ad essere quello di Joshua Zirkzee. Ma la trattativa per la fumata bianca del centravanti in forza al Bologna sta vivendo fasi di stallo ed in questo contesto, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, è arrivata anche la candidatura di Tammy Abraham sul tavolo del Milan. La Roma accetterebbe un’offerta intorno ai 25 milioni di euro, ma l’attaccante inglese non sembra essere in cima alla lista dei desideri rossoneri.