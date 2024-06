Calciomercato Roma, agente in città e firma a zero

Calciomercato Roma, appuntamento con il procuratore per la firma a parametro zero. Dopo i contatti in Serie A è il momento degli incontri decisivi verso la fumata bianca in estate.

Il conto alla rovescia per l’apertura ufficiale del calciomercato estivo entra nella fase più calda e le attenzioni in casa Roma si spostano sulle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese, arrivato dalla Ligue 1 dopo le esperienze a Lens e Nizza, sta lavorando alla prima sessione di mercato dalla nomina come erede di Tiago Pinto nella squadra giallorossa. La prima mossa ufficiale del transalpino, dettata dai tempi dell’accordo in scadenza, è stata la conferma definitiva di Angelino, terzino spagnolo riscattato dal Lipsia per la corsia mancina, mentre è tutto pronto per un addio in scadenza di contratto sulla stessa fascia.

Sono due i calciatori in scadenza di contratto alla fine di giugno in casa giallorossa. La Roma sta per salutare Rui Patricio, arrivato al termine dell’accordo siglato con i giallorossi tre estati fa e Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro è ad un passo dall’addio a parametro zero dopo cinque stagioni vissute a Trigoria, nonostante fossero filtrate voci verso un rinnovo contrattuale a sorpresa. Rumors che però non hanno visto conferme ufficiali sponda giallorossa, con il laterale umbro che si avvicina ad una nuova esperienza in Serie A dopo l’intensificarsi dei contatti negli ultimi giorni.

Calciomercato Roma, Spinazzola più vicino al Napoli: incontro con l’agente

Il terzino classe’93, ex Atalanta e Juventus, è finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte. Il tecnico pugliese sembra orientato a rinnovare la corsia mancina in casa partenopea ed il profilo di Leonardo Spinazzola è uno dei più caldi in entrata all’ombra del Vesuvio.

Piovono conferme sulla pista Napoli per il laterale giallorosso che, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la prossima settimana potrebbe sciogliere le riserve sul futuro con Antonio Conte. Previsto un incontro con il procuratore del classe ’93 umbro che, nonostante i problemi fisici che sono tornati nelle ultime settimane, ha chiuso la stagione con 36 presenze in casa Roma.