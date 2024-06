I Friedkin bloccano tutto: cambia la prima cessione

Calciomercato Roma, i Friedkin bloccano tutto e sono pronti a cambiare la prima cessione dell’Everton. Ecco la situazione che potrebbe anche interessare i giallorossi

Almeno un attaccante importante, a dire il vero forse ne dovranno arrivare due, la Roma lo deve prendere nel corso di questa sessione di mercato. Con gli addii certi di Lukaku e Azmoun, e con quello che si è consumato oggi di Belotti che andrà al Como, De Rossi si ritrova con un reparto che ha davvero bisogno di innesti.

La scorsa estate, prima dell’arrivo di Big Rom preso da Pinto negli ultimi giorni di mercato, sono stati tantissimi i nomi accostati alla Roma per il ruolo di punta centrale. Questo attaccante non arrivava mai, e anche Mourinho con una foto dal ritiro in Portogallo lo fece capire. Sembra passata una vita, eppure è questione di undici mesi fa. Bene, se vi ricordate uno dei nomi fu quello di Calvert-Lewin, centravanti dell’Everton che poi rimase in Inghilterra. Ecco la soluzione potrebbe ripresentarsi.

Calciomercato Roma, i Friedkin vendono Calvert-Lewin

Intanto c’è da dire che i Friedkin sono prossimi a diventare i proprietari del club inglese per un prezzo che si dovrebbe aggirare intorno ai 650milioni di euro. E poi Calvert-Lewin ha un contratto in scadenza nel 2025 quindi forse non ci sarebbe nemmeno il tempo per discuterne. Insomma, la soluzione si potrebbe trovare.

Che il giocatore sia un uscita, comunque, non sembra nemmeno essere una novità. Secondo quanto riportato proprio in queste ore da FootballInsider infatti, l’attaccante inglese è uno di quelli che potrebbe salutare questa estate. Il primo candidato ad uscire era Braitwhaite, ma adesso le gerarchie sembrano essere cambiate. Non ci sono informazioni su quelle che potrebbero essere le squadre interessate, ma senza dubbio, ricordando quello che è successo l’anno scorso e soprattutto sapendo questo cambio di proprietà imminente, forse la soluzione Roma non è del tutto da scartare.