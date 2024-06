Scambio con la Roma: la cessione in Serie A ti mette le ali | ASRL

Inizia a muoversi il calciomercato Roma, anche grazie alla cessione imminente di Belotti al Como, ma ci sono nuove trattative in Serie A

Tra un suggerimento dell’algoritmo e un’intuizione del reparto scouting, Florent Ghisolfi sta analizzando una miriade di dossier per individuare i profili ideali della Roma del futuro. In costante contatto con Daniele De Rossi, il dirigente francese è consapevole di dover essere molto attivo anche sul fronte cessioni e la grande apertura di Andrea Belotti al trasferimento al Como rappresenta un primo e fondamentale tassello per fare cassa e incamerare circa 5 milioni di euro di plusvalenza totale.

Nonostante la morsa del settlement agreement con l’Uefa sia meno stringente rispetto al passato, l’esigenza di incamerare denaro entro il 30 giugno resta valida, seppur in quantità minori. La volontà di non cedere i senatori e i pezzi grossi della rosa, ha fatto finire sul mercato anche due prodotti del vivaio giallorosso: Edoardo Bove e Nicola Zalewski.

Scambio con Bove in Serie A: la posizione della Roma

Per il primo, vi abbiamo raccontato in tempi non sospetti delle sirene di Premier League. Mai entrato veramente nelle grazie tecnico-tattiche dell’allenatore giallorosso, il centrocampista ha vissuto una seconda parte di stagione da comprimario, perdendo lo status di giocatore prezioso avuto sotto la guida di José Mourinho. Anche per questo, la dirigenza è pronta a valutare offerte interessanti per lui, partendo da una valutazione di circa 20 milioni.

Il nome di Bove da qualche giorno è finito anche sul taccuino della Fiorentina. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, i Viola non hanno ancora effettuato offerte ufficiali per il 22enne, ma ha fatto sapere tramite alcuni intermediari di voler considerare anche l’ipotesi di uno scambio, coinvolgendo magari quel Jonathan Ikoné, finito nel mirino giallorosso lo scorso gennaio durante i colloqui per un ipotetico scambio di prestiti con Belotti. Una proposta che deriva anche dalle reticenze dell’esterno d’attacco ad accettare immediatamente la corte del Qatar.

Prima di accettare il trasferimento, infatti, l’ex Lille ha chiesto alla Viola di valutare eventuali offerte europee. Al momento, nella Capitale accoglierebbero con freddezza una simile proposta per due motivi: la necessità di monetizzare al massimo dalla cessione di Bove e la volontà di farlo lontano dalla Serie A per non ripercorrere le dolorose orme della vicenda Frattesi.