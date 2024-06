Addio Zalewski: scambio targato Euro 2024

In casa Roma è arrivata una notizia che riguarda il futuro di Zalewski, il quale potrebbe essere ceduto in uno scambio.

Queste sono le settimane in cui gli amanti dello sport più seguito al mondo sono divisi su due fronti, ovvero il calciomercato ed il cosiddetto ‘calcio giocato’. Oltre alle classiche trattative del mercato estivo dei calciatori, infatti, in questi giorni si sta disputando sia l’Europeo che la Copa America.

Proprio a seguito di tale coincidenza, le notizie del calciomercato vanno a toccare i giocatori impegnati in queste due manifestazioni così importanti. Anche la stessa Roma di Daniele De Rossi è al centro di tante indiscrezioni che riguardano sia il mercato in entrata che quello in uscita.

Proprio su quest’ultimo fronte ci sono delle novità che riguardano un giocatore appena eliminato con la sua nazionale: Zalewski. La Polonia, infatti, è stata eliminata dopo le due sconfitte rimediate nelle prime due giornate contro Olanda ed Austria. Tuttavia, per il calciatore nato a Tivoli le novità non sono terminate qui.

La Roma potrebbe cedere Zalewski per arrivare a Bellanova del Torino: le ultime

Il portale ‘laroma24.it’, di fatto, ha confermato la nostra anticipazione sul futuro di Zalewski. Il laterale potrebbe essere ceduto dalla Roma per avere più forza economica per acquisire le prestazioni a titolo definitivo di un altro giocatore impegnato in questi giorni all’Europeo, ovvero Raoul Bellanova.

Urbano Cairo , infatti, non chiede poco per la cessione dell’ex Inter. Il presidente del Torino, dunque, chiede ben 20 milioni di euro per dire addio a Bellanova. La vendita di Zalewski sarebbe davvero un toccasana per le casse economiche della Roma, anche perché rappresenterebbe un’ottima plusvalenza. Il giocatore è cresciuto nel vivaio della squadra giallorossa.