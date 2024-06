Dal Milan alla Roma: la clausola non basta, accordo saltato

Il calciomercato inizia a scaldarsi e le strade di Milan e Roma sembrano destinate ad incrociarsi su più fronti

Tra Europei e Coppa America, scout e operatori di mercato stanno visionando una quantità industriale di partite per ricevere conferme su vecchi obiettivi di mercato o individuarne di nuovi. Soprattutto per quanto riguarda i più giovani, osservarli in campo in competizioni così importanti può rappresentare una cartina tornasole importante soprattutto sulla personalità e l’adattabilità ai palcoscenici più importanti dei profili seguiti.

Accomunate dalla necessità di reperire almeno un nuovo attaccante centrale, Milan e Roma sembrano destinate ad incrociare i propri sentieri nel corso della sessione estiva di calciomercato. Nelle scorse ore, abbiamo riportato alcune indiscrezioni su un interessamento rossonero per Abraham. ma rossoneri e giallorossi potrebbero anche entrare in rotta di collisione per alcuni obiettivi condivisi. Jonathan David, ad esempio, è un nome che piace ad entrambi i club, ma il corteggiamento della Premier League si sta facendo sempre più intenso.

Calciomercato Milan e Roma, ancora speranze per il bomber low cost

Fermo restando che Zlatan Ibrahimovic e la dirigenza rossonera non hanno ancora mollato la presa su Joshua Zirkzee, nonostante non sia stata ancora raggiunta un’intesa sulle commissioni, a Casa Milan continuano a tenere in vita anche altri dossier. Tra i profili che non passano di moda, secondo Florian Plettenberg c’è anche quello di Serhou Guirassy. Dopo aver rifiutato il rinnovo con lo Stoccarda, l’attaccante 28enne ha mantenuto una clausola rescissoria di appena 17,5 milioni di euro.

Nonostante il Borussia Dortmund sia ad oggi la squadra più vicina al giocatore, il giornalista di ‘Sky Sport De’ ha smentito l’esistenza di un accordo già raggiunto con l’entourage del calciatore, nominando anche Arsenal, Chelsea e Milan tra le squadre ancora in corsa per il ragazzo. E la Roma? Non è da escludere un ritorno di fiamma, ma solamente dopo aver avuto la certezza di riuscire a cedere Tammy Abraham.