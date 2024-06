Affondo Juve e firma rossonera: Roma spazzata via

Calciomercato Roma, la Juve affonda per il colpo rossonero e spazza via anche la concorrenza giallorossa. Ecco l’effetto domino che precede la firma per Cristano Giuntoli e Thiago Motta.

Si accendono le manovre delle big di Serie A, ad una settimana dall’avvio ufficiale del calciomercato estivo. La squadra bianconera riparte dalle manovre di Cristiano Giuntoli, che ha messo le mani sul colpo Douglas Luiz in Premier League, e dalle decisioni di Thiago Motta. Il nuovo tecnico bianconero, che ha lasciato il Bologna dopo l’impresa della qualificazione alla Champions League, sarà decisivo anche negli equilibri di mercato che coinvolgono tante concorrenti in Serie A, compresa la Roma di Daniele De Rossi, pronta alla prima sessione di mercato targata Florent Ghisolfi.

Il dirigente francese è stato scelto dalla proprietà Friedkin dopo le esperienze in Ligue 1 con Lens e Nizza. Proprio nel club rossonero c’è un obiettivo a centrocampo che accende le fantasie della Serie A da diverso tempo. Parliamo del classe 2001 Khéphren Thuram, figlio d’arte e fratello dell’attaccante dell’Inter. Il centrocampista dal fisico imponente, 192 cm, è stato accostato a più riprese alla lista dei desideri giallorossa, oltre che a quella nerazzurra nelle scorse ore. Ma ad avere la meglio, nell’ambito dell’addio ad Adrien Rabiot, sembra essere la Juventus.

Calciomercato Roma, Thuram verso la Juventus: è l’erede di Rabiot

Non ha tanti dubbi il gionalista Paolo Bargiggia che, ai microfoni di Tv Play, avvicina il centrocampista rossonero alla corte di Thiago Motta. Sul futuro di Thuram il cronista ha così commentato: “Il padre vuole portarlo alla Juve. Anche perché Rabiot andrà via al 95%.”

Niente da fare per la Roma, che secondo Bargiggia: “Non è davvero in corsa.” Dopo la fumata bianca per il brasiliano Douglas Luiz continuano con frenesia le manovre a centrocampo della Juventus, che potrebbe fiondarsi su Thuram nei prossimi giorni, il contratto con Rabiot infatti scadrà alla fine di questa settimana.