Niente rinnovo e addio Roma: firma in Serie A

Calciomercato Roma, arriva la decisione definitiva sul tema del rinnovo contrattuale a pochi giorni dal 30 giugno. Sarà addio a parametro zero, può subito firmare in Serie A.

L’ultima settimana di giugno si preannuncia decisiva in vista del calciomercato estivo in casa Roma. Tra sette giorni esatti aprirà la sessione ordinaria in Europa e si accendono i riflettori intorno alle prossime manovre di Florent Ghisolfi, nuovo dirigente giallorosso. Il transalpino, che arriva a Trigoria dal Nizza, sta pianificando insieme a Daniele De Rossi le mosse di mercato per rinnovare la rosa giallorossa, con la prima firma che è già arrivata lo scorso mese sulla corsia di sinistra. Ora arriva la decisione definitiva che spiana la strada all’addio sulla fascia, con la firma in Serie A che può arrivare a stretto giro di posta.

Il restyling estivo della Roma passa dalle corsie esterne per Daniele De Rossi. Il primo colpo in entrata è stato chiuso alla fine di maggio, con il riscatto definitivo di Angelino dal Lipsia. Il terzino spagnolo è stato confermato dopo una buona seconda metà di stagione nella Capitale, con i giallorossi che hanno chiuso anche un colpo in prospettiva, sempre sulla corsia mancina. Dal Levante arriverà Buba Sangarè, 17 anni ad agosto, e con molta probabilità verrà aggregato alla prossima stagione della Primavera giallorossa. Restando sull’out mancino è arrivato il momento dei saluti tra la Roma e Leonardo Spinazzola, a pochi giorni dalla scadenza del contratto è arrivata la sentenza definitiva sul futuro dell’esterno umbro.

Calciomercato Roma, la scelta è definitiva: niente rinnovo per Spinazzola

Dopo cinque stagioni si separano le strade la Roma e Spinazzola, con il contratto in scadenza il 30 giugno e che non verrà rinnovato dalla società giallorossa. A confermare l’addio a parametro zero al cursore della fascia mancina è stato Angelo Mangiante, giornalista di Sky Italia, attraverso il proprio account ‘X’.

Per il laterale classe ’93, reduce da cinque stagioni a Trigoria, può aprirsi la strada che porta sotto al Vesuvio. Spinazzola è finito nel mirino di Antonio Conte nelle ultime settimane ed ora la strada per il Napoli è spianata. La Roma avrebbe intenzione di cercare profili più giovani da cui ripartire sulla corsia di sinistra.