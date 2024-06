Calciomercato Roma, accordo per il bomber: scippo capitale

Calciomercato Roma, nuovo punto di svolta e accordo per il bomber. Scippo capitale alla finestra in vista della sessione estiva e miraggio De Rossi.

L’ultima settimana di giugno, mentre l’Europeo in Germania entra nella fase finale, è decisiva in vista dell’apertura del calciomercato estivo. La Roma è attesa dalla prima sessione di trattativa portata avanti da Florent Ghisolfi, che da tempo sta pianificando le manovre in entrata ed in uscita insieme a Daniele De Rossi. Tra i tanti nodi da sciogliere per la coppia giallorossa c’è quello che riguarda il nuovo terminale offensivo in vista della prossima stagione. Con il prestito di Romelu Lukaku terminato, ed il Chelsea orientato a cederlo in via definitiva, oltre alla posizione di Tammy Abraham in bilico, c’è una nuova svolta che impatta sulle manovre giallorosse.

La caccia al nuovo numero 9 è uno dei temi caldi in vista della sessione del calciomercato estivo della Roma. La scorsa estate, dopo un lungo tira e molla, Tiago Pinto trovò la quadra col Chelsea per il prestito secco di Romelu Lukaku. Ora il bomber belga tornerà alla base, ma probabilmente solo di passaggio. Ancora da sciogliere il nodo legato al futuro di Tammy Abraham, il centravanti britannico è nuovamente segnalato sulla lista dei partenti in casa giallorossa, con tante piste accostate alla Roma nella caccia all’erede.

Calciomercato Roma, derby londinese per David: accordo col Tottenham

Una di queste tracce porta dritto in Ligue 1, dove Jonathan David ha rubato la scena la scorsa stagione con la maglia del Lille di Paulo Fonseca. Per il secondo anno di fila il bomber canadese ha segnato 26 gol stagionali, accendendo i riflettori del calciomercato in vista della sessione estiva.

L’attaccante canadese è stato accostato a tanti club della Serie A, dal Napoli al Milan, passando per la Roma. Ma il suo futuro sembra sempre più vicino allo sbarco in Premier League. Oltre alla pista Chelsea spunta, secondo quanto scrive Footballinsider247.com, la concorrenza del Tottenham. Gli Spurs stanno lavorando per chiudere l’accordo col centravanti, protagonista indiretto di un derby londinese a suon di milioni di sterline.