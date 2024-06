Prezzo quintuplicato e sgasata sulla Juve: la Roma fa sul serio | ASRL

Juventus e Roma continuano ad annusarsi in queste prime fasi del calciomercato estivo, sia in entrata, sia in uscita

Perfezionata la cessione di Andrea Belotti a Como, Florent Ghisolfi continuo a lavorare su più fronti in queste prime settimane del nuovo direttore tecnico della Roma.Per quanto riguarda le uscite, il dirigente francesi spera di riuscire a piazzare anche altri esuberi, pronto a valutare offerte per i vari Houssem Aouar, Tammy Abraham, Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Rick Karsdorp, Zeki Celik e Chris Smalling, solo per citarne alcuni.

Su indicazione di Daniele De Rossi, d’altronde, l’ex dirigente del Nizza proverà a portare in dote al tecnico giallorosso almeno cinque-sei rinforzi importanti, ma per riuscire nell’impresa sarà necessario anche creare spazio in una rosa che, ancora una volta, ha fallito l’obiettivo della qualificazione alla Champions League. Alcuni dei calciatori citati sopra potrebbero essere usati anche come contropartite tecniche per arrivare ad obiettivi in entrata, come testimonia il possibile inserimento del nazionale polacco nella trattativa per Raoul Bellanova, valutato 25 milioni dal Torino.

La Roma sorpassa la Juve: nuovi contatti in mediana

Allo stesso prezzo, la Roma potrebbe prendere quello che è diventato uno dei principali obiettivi per il centrocampo giallorosso. Le informazioni raccolte da Asromalive.it confermano, infatti, contatti costanti con il Betis e con l’entourage del giocatore per Jhonny Cardoso. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i giallorossi sono attualmente avanti alla Juventus, anche se non hanno ancora presentato offerte ufficiali al club andaluso.

Grazie ad un contratto in scadenza a giugno 2029 e ad una clausola rescissoria da 80 milioni, i betici puntano ad ottenere quasi il quintuplo della spesa effettuata lo scorso gennaio (6 milioni di euro), partendo da una valutazione tra i 25 e i 30 milioni. Vale la pena ricordare che l’ex Internacional de Porto Alegre fu offerto anche ai giallorossi lo scorso inverno, ma i Friedkin decisero di investire sull’acquisto di Tommaso Baldanzi e ora per arrivare al nazionale statunitense potrebbero essere costretti a sborsare più di 25 milioni di euro.