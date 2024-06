La Roma spodesta il Milan, blitz confermato: colpaccio da Euro 2024

Confermati i contatti avviati dalla Roma per il possibile acquisto di uno dei jolly degli ultimi europei

Idee, coraggio e voglia di incidere. Consapevole della necessità di un restyling complessivo dell’organico, la Roma ha iniziato a scandagliare il mercato. Le opzioni di certo non mancano e il DS Ghisolfi – nei limiti di quanto le cessioni e il budget consentiranno – non vuole precludersi alcuna possibilità.

In attesa dell’ufficialità di Buba Sangaré alla Roma, perfezionata la cessione di Belotti al Como e ratificata con tanto di comunicati annessi la firma sul contratto di Daniele De Rossi, i giallorossi vogliono mettere la freccia anche su altri obiettivi. Sotto questo punto di vista la vetrina degli Europei potrebbe risultare determinante nell’orientare scelte e valutazioni. Lo sa bene l’area tecnica giallorossa, che lunedì ha visto all’opera uno dei profili più interessanti della Croazia. Stiamo parlando di Luka Sucic, 21 enne centrocampista mancino che è letteralmente esploso con la maglia del Red Bull Salisburgo e il cui nome – come anticipato lo scorso 19 giugno da asromalive.it – è finito dai tempi nei dossier della Roma.

Calciomercato Roma, conferme su Sucic: Ghisolfi sfida il Milan

Indiscrezione che sta calamitando ulteriori conferme. L’edizione odierna di Leggo, infatti, ha ribadito come la Roma stia monitorando da molto vicino il talento croato. Legato al Salisburgo da un contratto in scadenza nel 2025, il jolly croato potrebbe salutare il suo attuale club per una valutazione leggermente inferiore ai 20 milioni di euro soprattutto se non dovesse riuscire a trovare l’accordo per il prolungamento con il suo attuale club.

Sondato anche dal Milan, Sucic piace molto anche alla Roma. Tuttavia, la concorrenza di certo non manca e potrebbe essere rappresentata soprattutto dal Lipsia visto il particolare canale che lega i due club griffati Red Bull. Volante box to box, abile ad inserirsi con qualità perché impiegabile non solo come mezzala offensiva ma anche sulla trequarti, quello di Sucic è uno dei profili attenzionati anche dall’Atalanta inciso di cessione di Koopmeiners. Il tutto senza trascurare le piste che portano a Borussia Dortmund e Fulham che in tempi e in modi diversi avevano avviato contatti esplorativi per capire il da farsi. Sucic, in sostanza, sta facendo impazzire mezza Europa. Italia compresa.