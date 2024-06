Guizzo Roma: rinforzo gratis in attacco

A due giorni dall’apertura del calciomercato estiva spunta una nuova pista offensiva in casa Roma. Duello a stelle e strisce in Serie A e contatti avviati per la firma gratis in attacco.

Tra quarantotto ore aprirà ufficialmente la finestra di calciomercato estivo, la prima in casa Roma affidata alle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese si è già sbloccato sul fronte delle cessioni, piazzando una plusvalenza netta con l’addio ad Andrea Belotti. Il Gallo, dopo una non esaltante parentesi in prestito alla Fiorentina, è stato acquistato dal neo promosso Como di Cesc Fabregas. Ora sembra tutto pronto per i primi rinforzi in entrata, i giallorossi vengono segnalati su tanti profili, in ogni zona di campo in vista della prossima stagione.

Dal portiere, con la caccia al vice Svilar ancora aperta, fino al nuovo bomber da regalare a De Rossi, il restyling della Roma coinvolge tutti i reparti di gioco. Particolare attenzione è rivolta alle corsie esterne per le manovre in entrata ed in uscita di Florent Ghisolfi. Non a caso la prima firma ufficiale è stato il riscatto definitivo di Angelino dal Lipsia, il terzino spagnolo è uno dei pochi punti fermi sulle fasce in vista della prossima stagione. Ed ora spunta una nuova pista gratis per le corsie offensive di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, sondaggi per Almqvist a zero: c’è anche la Fiorentina

In questi minuti Gianluca Di Marzio ha lanciato una nuova pista per il pacchetto offensivo della Roma. Il giornalista di casa Sky ha evidenziato come i giallorossi abbiano sondato il profilo dello svedese Pontus Almqvist, reduce da una stagione in prestito al Lecce.

Il classe ’99 è tornato al Rostov dopo la parentesi in Salento ed ora finisce nel mirino della Roma e non solo in Serie A. Anche la Fiorentina segue il profilo dell’ala scandinava, che i russi sarebbero pronti a cedere in prestito gratuito. Inoltre, con il contratto in scadenza nel 2025 e senza rinnovo, chi lo prenderà in estate può assicurarsi la sua conferma definitiva a parametro zero nei prossimi mesi.