L’accordo ribalta Roma e Milan: firma in Bundesliga

Calciomercato Roma, a poche ore dall’apertura della sessione estiva spunta l’accordo per la firma in Bundesliga. Anche il Milan resta a mani vuote in Serie A.

L’ultimo fine settimana di giugno precede l’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e ci sono nuovi intrecci sull’asse Roma – Milano sponda rossonera. Il Milan, che riparte dall’ex giallorosso Paulo Fonseca in panchina, è a caccia di un nuovo terminale offensivo dopo l’addio ad Olivier Giroud. Come dodici mesi fa le due squadre sono state accostate allo stesso obiettivo, con la Roma che saluta Romelu Lukaku dopo una stagione in prestito secco dal Chelsea. L’accordo arrivato in Bundesliga lascia i due club italiani a mani vuote, ecco cosa manca per la firma.

Un’estate fa Roma e Milan vennero accostate a diverse piste nella caccia al nuovo bomber, quando in panchina c’erano ancora José Mourinho in casa giallorossa e Stefano Pioli per i rossoneri. Ora la guida tecnica della Roma è Daniele De Rossi, nominato da Friedkin a gennaio dopo l’esonero del portoghese. In casa Milan invece è stato scelto Paulo Fonseca, dopo l’addio comunicato a Stefano Pioli al termine della stagione. Ed entrambi i club di Serie A sono a caccia di un nuovo centravanti, e sono stati segnalati sulle tracce di un attaccante bosniaco classe ’98, da quattro stagioni in Bundesliga.

Blitz e firma in Bundesliga per Demirovic: niente Milan e Roma

Parliamo della prima punta Ermedin Demirovic, reduce da una buona stagione nell’Augusta, certificata dai 15 gol e 10 assist messi a referto. Il bosniaco, accostato alla lista offensiva di Milan e Roma nei giorni scorsi, ora è ad un passo dalla nuova firma in Bundesliga, come racconta Gianluca Di Marzio.

Il giornalista Sky svela come sia stato già trovato l’accordo tra Demirovic e lo Stoccarda per la firma dell’attaccante. Ora resta da definire quello tra i due club tedeschi, che sarebbe in arrivo a stretto giro di posta. Il bosniaco è pronto alla terza avventura in Bundesliga, mentre Milan e Roma guardano altrove per rafforzare la batteria offensiva in vista della prossima stagione.