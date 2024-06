Varane alla Roma: è già arrivato in Italia

Spunta una nuova indiscrezione che ha del clamoroso su uno degli obiettivi di Florent Ghisolfi per rifornire la linea difensiva giallorossa

Ormai la sessione estiva del calciomercato è davvero alle porte e la Roma di Daniele De Rossi si prepara a subire una profonda rivoluzione interna, che dovrà necessariamente andare incontro alle esigenze tecnico-tattiche del Comandante di Ostia.

Le uscite in programma sono numerose e, se da una parte potrebbe sembrare una notizia spiacevole per il nuovo direttore tecnico francese, dall’altra permetterà a Ghisolfi di plasmare una nuovo rosa in relazione alle velleità calcistiche dell’ex capitano della Roma attualmente in panchina.

Sono in particolare due i reparti su cui l’ex direttore sportivo del Nizza dovrà concentrare le proprie attenzioni, ovvero difesa e attacco. Basti pensare al ritorno di Dean Huijsen a Torino, al probabile addio di Chris Smalling, al rinnovo sempre meno probabile di Leonardo Spinazzola, al mancato riscatto di Rasmus Kristensen e alla volontà di vendere Rick Karsdorp.

Tutte partenze destinate a generare altrettante lacune nella linea difensiva, che in questo momento, con il riscatto di Llorente ancora in forse, conta soltanto Ndicka e Mancini come certezze assolute per i blocchi di partenza della prossima stagione. Ecco le ultime su uno dei possibili obiettivi giallorossi per sopperire ai numerosi addii.

Ghisolfi posa gli occhi su Varane

La partenza di Chris Smalling ormai non appare semplicemente inevitabile, ma piuttosto desiderata dai tifosi della Roma, i quali difficilmente potrebbero sopportare un altro anno fatto di infortuni e promesse di recuperi disattese.

Inoltre, nel corso delle scorse settimane l’ipotesi di un possibile accordo con Mars Hummels ha reso ancor più auspicabile la partenza del difensore centrale inglese, il quale dovrebbe per forza di cose partire da Trigoria per permettere all’ex capitano del Dortmund di approdare nella città etera.

Nelle scorse ore, tuttavia, sui taccuini di Ghisolfi è spuntato un nuovo nome per sostituire Smalling. Si tratta di Raphael Varane, il quale è da poco sbarcato nella penisola per discutere con il Como di un potenziale trasferimento. Il gigante del Manchester United tra pochi giorni sarà svincolato, il che gli permetterebbe di unirsi alla nascente corazzata di Cesc Fabregas. Tuttavia, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, pare che anche la Roma lo abbia messo nel mirino.