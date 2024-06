Accordo con la Roma: contratto quinquennale e ultimatum

Il calciomercato della Roma entra nel vivo, a ventiquattro ore dall’apertura della sessione estiva. Accordo totale con i giallorossi, pronto il contratto quinquennale e scatta l’ultimatum.

Domani apriranno ufficialmente i battenti della sessione di calciomercato estivo e tanta attenzione viene rivolta alle prossime manovre della Roma. La squadra giallorossa, che riparte da Daniele De Rossi in panchina, ha nominato Florent Ghisolfi come erede di Tiago Pinto nelle scorse settimane. Il dirigente transalpino, che un mese fa ha esercitato il diritto di riscatto del terzino Angelino, si è sbloccato in uscita con la cessione di Andrea Belotti. E l’ex Nizza ha messo le mani anche sul prossimo colpo a centrocampo per i giallorossi, pronto il contratto quinquennale dopo l’accordo.

Tra poche ore si aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato, la prima affidata a Florent Ghisolfi in casa Roma. Il dirigente francese, dopo aver piazzato una plusvalenza netta con la firma di Andrea Belotti al Como, lavora sul fronte delle entrate per accontentare le richieste di mister De Rossi. Il nome più caldo, forte dell’accordo trovato tra giallorossi e calciatore, porta la Roma a guardare nell’ex campionato del nuovo dirigente, più precisamente in casa Rennes. I giallorossi hanno rotto gli indugi per il primo volto nuovo da consegnare al centrocampo di DDR, ora anche il calciatore ha fatto una mossa decisiva.

Calciomercato Roma: Le Fée vuole solo De Rossi: ultimatum a Massara

Riflettori accesi su Enzo Le Fée, dinamico centrocampista del Rennes. Il classe 2000, cresciuto nel Lorient, è pronto a salutare la Ligue 1 dopo l’accordo trovato con la Roma, con cui è pronto a firmare un contratto quinquennale. Ghisolfi ora lavora per soddisfare le richieste del club rossonero, dove il DS è l’ex giallorosso Massara.

Come evidenzia l’edizione odierna del ‘Messaggero’, lo stesso Le Fée si è esposto in prima persona col Rennes, esprimendo la volontà di firmare con la Roma direttamente a Massara. Il club francese, dopo l’accordo totale trovato tra club e centrocampista, sembra avere dunque le mani legate di fronte all’ultimatum del 24enne.