Il post della Roma scatena i tifosi: lo mandano via

Emergono nuovi segnali sull’avvenire di una delle pedine più discusse del recente passato giallorosso. Arriva un altro verdetto

A poche ora dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, i tifosi giallorossi sperano che Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi abbiano ben chiaro in mente il da farsi, sia in termini di operazioni in entrata, che in uscita. Le prossime settimane saranno a dir poco decisive per sancire l’avvenire dei giallorossi, decisi a mettere in atto una vera e propria rivoluzione.

Il nuovo direttore tecnico francese dovrà dunque sopperire alla gran quantità di partenze previste, assicurando al comandante di Ostia una serie di innesti in linea con le velleità tecnico-tattiche manifestate nel corso delle prime settimane da allenatore della Roma.

Ecco che, per potersi affacciare al mercato con consapevolezza, è necessario comprendere con precisione quali elementi lasceranno Trigoria, così da poter focalizzare le proprie energie sulla feconda sostituzione degli uscenti. Ecco che nelle scorse ore sono emersi dei segnali inequivocabili in merito all’addio di uno dei nomi più discussi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

I tifosi chiedono di andarsene ad Aouar: proposta di scambio con Le Fée

Nel corso della mattinata sull’account X (Twitter) ufficiale dell’AS Roma sono comparsi gli auguri ad Houssem Aouar, ovvero uno di quegli elementi che parrebbero comparire nella lista dei sacrificabili stilata da Ghisolfi e DDR. Difatti, nella sezione commenti i sostenitori capitolini hanno dedicato poco spazio a rivolgere i propri auguri al centrocampista algerino, il quale, al contrario, è stato bersaglio di un piccolo sfogo.

Numerosi e vari infatti sono i commenti in cui si auspica ad un addio del numero 22 giallorosso, anche e soprattutto considerando che il probabile approdo di Le Fée appare poco compatibile con la permanenza dell’ex Lione. Non a caso, in linea con quanto anticipato dalla nostra redazione nelle scorse ore, alcuni utenti hanno consigliato ad Aouar il Rennes – attuale club di Le Fée – come nuova destinazione, poiché il suo inserimento nell’affare potrebbe facilitare l’approdo del fantasista francese.