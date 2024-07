Calciomercato Roma, reunion in Premier: 25 milioni di euro

Calciomercato Roma, strada spianata per la reunion in Premier League ed operazione da 25 milioni di euro. Giallorossi tagliati fuori nella corsa al centrocampista goleador.

Il calciomercato estivo ha aperto ufficialmente i battenti nella giornata di ieri e c’è tanto fermento intorno alle manovre della Roma. La sessione appena aperta sarà la prima targata Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi, coppia che sta scandagliando il mercato non solo italiano a caccia di occasioni in entrata. Particolare attenzione viene riservata alla zona nevralgica di gioco, dove il nome più caldo punta dritto alla Ligue 1. Sempre a centrocampo è stata accostata un’altra pista alla lista dei desideri giallorossa dalla Gran Bretagna, ma arriva la svolta per la riunione in Premier League.

L’inedita coppia formata da De Rossi e Ghisolfi sta lavorando alla costruzione della nuova rosa in casa Roma. In previsione della prossima stagione, dove la squadra giallorossa cercherà di ritornare in Champions League dopo cinque anni, tanti volti nuovi sono stati accostati alla lista dei giallorossi. Per quel che riguarda la zona di centrocampo il profilo più caldo in entrata è quello di Enzo Le Fée, centrocampista francese in forza al Rennes con il quale i giallorossi hanno già trovato un accordo per il trasferimento a Trigoria. In attesa della fumata bianca decisiva tra i due club, sempre nel settore nevralgico di gioco, c’è una svolta in Premier League su un altro nome accostato alla coppia romanista nel calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, svolta in Premier a centrocampo: 25 milioni per O’Riley

Parliamo del classe 2000 Matt O’Riley, protagonista la scorsa stagione con la maglia del Celtic. Il centrocampista danese ha siglato la bellezza di 18 reti con i biancoverdi, accendendo le sirene del calciomercato estivo anche in casa Roma. Se i giallorossi sembrano ormai orientati ad altri profili, in Premier League si avvicina la svolta finale per il fantasista danese.

Secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra O’Riley è finito nel mirino del Southampton, che ha presentato un’offerta da circa 25 milioni di euro alla squadra scozzese. In caso di fumata bianca il danese ritroverebbe in panchina Russell Martin, già suo allenatore nell’esperienza al MK Dons nel 2021.