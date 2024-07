Vuole solo la Roma: lo scambio sblocca Ghisolfi

La Roma ha il volere del calciatore dalla sua parte e adesso può procedere con più fiducia nella trattativa: Ghisolfi punta a chiudere in tempi brevi

I giallorossi sono attivi sul mercato internazionale e vogliono poter ottenere uno sconto importante per un profilo assai gradito con l’inserimento di una contropartita tecnica. Nel frattempo c’è già il si del ragazzo.

Il centrocampo della Roma va rimodernato da cima a fondo, con interventi mirati e senza tanti fronzoli. De Rossi è stato chiaro con Ghisolfi è ha trovato la piena collaborazione del ds ex Nizza. Il problema è far ora conciliare gli interessi sportivi con quelli economici. Il piano di rafforzamento del reparto mediano è piuttosto chiaro: in uscita ci sono Aouar e Renato Sanches (che ha già salutato) e in entrata ci vogliono due profili simili ma sani. Per quanto riguarda l’uomo di gamba e sostanza sembra proprio che la scelta sia ricaduta su Gabriel Sara del Norwich. Discorso diverso per quanto concerne invece la qualità e il palleggio, tanto cari al gioco di DDR.

Il profilo di Enzo Le Fee circola ormai da tempo in zona Trigoria e sarebbe già stata presentata una proposta al Rennes di circa 15 milioni. Per ora però Massara fa muro e quindi servirà un ulteriore sforzo per far sbarcare il classe 2000 transalpino nella Capitale.

La Roma va dritta su Le Fee: per sbloccare la trattativa può essere inserito Aouar o Zalewski

Come riportato in queste ore da Filippo Biafora de Il Tempo su X, Enzo Le Fee è l’obiettivo numero uno della mediana giallorossa, almeno per quanto concerne il ruolo di mezzala di qualità. I contatti con il Rennes stanno andando avanti, mentre con il ragazzo ci sarebbe già un sostanziale accordo sull’ingaggio. La richiesta dei francesi resta ferma sui 20 milioni, ovvero la cifra sborsata solo lo scorso anno per ottenere il suo cartellino dal Lorient. La Roma per il momento non è andata oltre i 15 ma la svolta potrebbe arrivare con l’inserimento di una contropartita tecnica.

In tal senso, si sta pensando soprattutto a due profili che sono in uscita da Trigoria e rispondono al nome di Houssem Aouar e Nicola Zalewski. Il primo ha una valutazione di 10 milioni e preferirebbe rimanere in Europa che andare in Arabia, mentre il secondo potrebbe portare ad uno sconto di 10-12 milioni sul cartellino di Le Fee. Vedremo se Massara accetterà uno di loro come contropartita nelle prossime ore.