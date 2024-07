Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Barcellona: risposta lampo

La sessione di calciomercato in casa Roma può portare tanti movimenti a sorpresa, sia in entrata che in uscita. Ritorno di fiamma in Liga e offerta al Barcellona: la risposta è già arrivata.

Si accendono i riflettori sugli scenari di calciomercato in casa Roma. La nuova coppia che sta lavorando alle manovre giallorosse è formata da Daniele De Rossi, che per la prima volta in panchina preparerà la stagione dalle basi, e Florent Ghisolfi. Il dirigente francese, prelevato dal Nizza, sta sondando diverse piste in entrata per accontentare le richieste del tecnico giallorosso. Ma l’occhio del transalpino è sempre vigile anche in uscita, dove c’è stato un nuovo approccio verso il Barcellona in queste ore. Ecco quanto filtra dalla Spagna, la risposta dei Blaugrana non si è fatta attendere.

Tra pochi giorni la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di Daniele De Rossi. L’ex capitano giallorosso, per la prima volta in carriera da allenatore, avrà modo di preparare la stagione a partire dai mesi estivi. Finora il classe ’83 è stato sempre chiamato in corsa, due stagioni fa alla Spal in Serie B, lo scorso gennaio dalla famiglia Friedkin dopo l’addio a José Mourinho. Mentre è la prima sessione di calciomercato targata Florent Ghisolfi in casa giallorossa quella che si è aperta in questi giorni. Il dirigente francese sta lavorando per piazzare il colpo Enzo Le Fée a centrocampo e non solo.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Paredes offerto al Barcellona

Il nome più caldo in entrata è quello del duttile centrocampista francese, con cui è stato trovato l’accordo ma restano da limare le richieste economiche del Rennes. Mentre per quanto riguarda il fronte delle uscite, con Aouar nome caldo, spunta anche la pista Barcellona per Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino, autore di un finale di stagione in crescendo, sarebbe stato offerto da intermediari al Barcellona in questi giorni, come evidenzia il sito Sport.es. I Blaugrana, ai quali venne proposto già la scorsa estate, avrebbero già declinato l’offerta, con il mirino puntato su altri giocatori e profili più giovani del trentenne, punto fermo della mediana per mister De Rossi.