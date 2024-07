Roma, procedimento disciplinare UFFICIALE: è stato già sospeso

La Roma corre ai ripari dopo le polemiche sollevate dai tifosi nelle scorse ore. C’è il procedimento disciplinare in atte, con la sospensione ufficiale già comunicata.

A pochi giorni dall’apertura del calciomercato estivo in casa Roma è esploso un caso che nulla ha a che fare con le manovre della dirigenza giallorossa in entrata ed in uscita. Nella giornata di ieri tanti tifosi hanno sollevato una polemica aspra dopo che sul web sono circolate le immagini del nuovo kit fornito da Adidas per la stagione 2024/25. I supporters giallorossi si sono scagliati contro la felpa che portava un’ampia inserzione di celeste, colore associato ai rivali della Lazio piuttosto che al giallo e rosso della tradizione legata allo stemma della Capitale.

Nome, colori e simbolo, la tifoseria della Roma è da sempre legata alle proprie tradizioni ed al rispetto di esse. Ecco perché dopo la diffusione del kit Adidas della prossima stagione, in tanti hanno gridato allo scandalo contro la felpa che porta un evidente colore celeste per la versione junior. Da subito la protesta è montata sul web, tirando in ballo la proprietà statunitense ed esortando società e sponsor tecnico a prendere dei provvedimenti. Provvedimenti che non solo tardati ad arrivare, infatti la vendita dell’articolo che ha fatto gridare allo scandalo i tifosi giallorossi è stata già sospesa. La Roma ha infatti richiesto all’Adidas di togliere dal mercato la felpa celeste.

Roma, la felpa Adidas tolta dal mercato: procedimento disciplinare per Wandell

Vendita sospesa e non solo, c’è il procedimento disciplinare avviato nei confronti di Michael Wandell. Il dirigente è il responsabile del lancio del kit Adidas per la nuova linea della stagione 2024/25, ed è stato già sospeso dalle sue funzioni in via ufficiale.

La proprietà del club giallorosso ascolta le richieste dei propri tifosi ed interviene contro il lancio della felpa che poco aveva a che vedere con la tradizione del club romanista. I Friedkin ritengono che non possa essere commesso un errore così grave nei confronti della tradizione e della storia della squadra giallorossa.