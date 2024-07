Chiesa alla Roma, ok il prezzo è giusto: l’ultimo ostacolo

Il calciomercato estivo in casa Roma ruota intorno al nome di Federico Chiesa. L’attaccante è stato messo in vendita dalla Juventus ed ora il prezzo è drasticamente calato.

Roma e Juventus stanno vivendo una sessione di calciomercato estiva volta alla rifondazione, come testimoniato dai volti nuovi presenti in entrambi i club. La squadra giallorossa si è affidata a Florent Ghisolfi come responsabile del mercato, con Daniele De Rossi confermato in panchina con un contratto triennale. All’opposto è la situazione in casa Juve, con Cristiano Giuntoli punto fermo delle trattative in casa bianconera e con la novità Thiago Motta in panchina. Nell’ambito del restyling delle due rose il nome più caldo in entrata in casa giallorossa resta quello di Federico Chiesa.

Nella Juventus che verrà, che sta gettando le basi della rivoluzione a partire dal centrocampo, sembra non esserci spazio per Federico Chiesa. L’attaccante esterno figlio d’arte è stato messo sul mercato da Cristiano Giuntoli, dopo la mancata intesa sul prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2025. Dopo il flop europeo dell’Italia e la scelta di piazzare l’attaccante esterno sul mercato in uscita, per la Roma arriva un nuovo assist per chiudere il colpo in attacco. Il numero 7 bianconero è il sogno proibito dell’estate in casa romanista, con Daniele De Rossi che lo ha messo da tempo nel mirino per il reparto offensivo della prossima stagione.

Calciomercato Roma, sprint Ghisolfi per Chiesa: la richiesta della Juve e l’ingaggio

Secondo le ultime indiscrezioni la Juventus potrebbe accontentarsi di un’offerta al ribasso, che oscilli intorno ai 20 milioni di euro. Quotazione drasticamente calata rispetto a quanto emerso nelle ultime settimane, quando la base d’asta bianconera sembrava superare i 30 milioni di euro.

Se il prezzo del cartellino può fornire un assist decisivo alla Roma, con Ghisolfi atteso da nuovi incontri col procuratore dell’attaccante, un nodo da sciogliere resta quello dello stipendio. Come evidenzia il Corriere dello Sport l’esterno offensivo avrebbe voluto aumentare il suo ingaggio alla Juventus, attualmente da 6 milioni annui bonus inclusi, l’intenzione dei giallorossi è quella di un’offerta inizialmente al ribasso o al massimo di pareggiarlo.