Dybala con Cristiano Ronaldo: l’offerta è irrinunciabile

Calciomercato Roma, l’Arabia Saudita torna a bussare alla porta di Paulo Dybala. Offerta irrinunciabile per tornare a formare la coppia con Cristiano Ronaldo, ecco la risposta della Joya.

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei temi più caldi su cui ruota il calciomercato estivo in casa Roma. La squadra giallorossa in queste ore si raduna a Trigoria, con Daniele De Rossi che ha scelto di anticipare di ventiquattro ore l’appuntamento con i propri calciatori. L’attaccante argentino, non convocato da Scaloni per la Coppa America, tornerà a Trigoria in attesa di segnali definitivi intorno alla propria permanenza in giallorosso. Dal primo luglio la clausola d’uscita è tornata attivabile, per appena 12 milioni di euro all’estero, e spunta l’offerta irrinunciabile per rivedere l’ex Juve e Palermo al fianco di Cristiano Ronaldo.

A tornare a corteggiare il talento di Laguna Seca è ancora una volta l’Arabia Saudita. Da diverso tempo i petroldollari arabi si intrecciano con le manovre del calciomercato estivo europeo, basti pensare a nomi altisonanti come Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, protagonisti nella Saudi Pro League. Proprio l’ex Juventus è protagonista dell’offerta irrinunciabile che sarebbe già stata recapitata a Paulo Dybala, il quale sembra avere le idee chiare in vista della prossima stagione in casa Roma.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Dybala: l’Al Nassr torna all’assalto

Secondo quanto scrive l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Paulo Dybala avrebbe declinato un’offerta di un contratto triennale da venti milioni di euro a stagione in Arabia Saudita. A tentare di ingolosire la Joya è stato l’Al Nassr, il club in cui milita Cristiano Ronaldo.

Ma Paulo Dybala avrebbe già rifiutato la destinazione, le sirene dell’Arabia Saudita non sembrano intrigare l’attaccante classe ’93. Al contrario l’argentino starebbe spingendo in prima persona per convincere Federico Chiesa al passaggio dalla Juventus alla Roma, in attesa anche di segnali ufficiali intorno al rinnovo di contratto con la squadra giallorossa.