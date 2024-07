Non solo Abraham per Chiesa: maxi scambio tra Roma e Juve

Calciomercato Roma, l’asse con la Juventus si scalda e comprende nuovi nomi sulla rotta tra Trigoria e la Continassa. Non solo Abraham e Chiesa nell’incastro.

La lunga estate del calciomercato vede scaldarsi l’asse tra la Roma di De Rossi e la Juventus targata Thiago Motta. La squadra bianconera è tra le più attive in Serie A con Giuntoli che ha già chiuso il colpo Douglas Luiz a centrocampo. In uscita dalla Continassa c’è Federico Chiesa, da diverso tempo accostato alla lista dei desideri della squadra giallorossa. Di recente invece il centravanti Tammy Abraham è finito nel mirino di Motta e Giuntoli, ma l’intreccio può allargarsi a macchia d’olio.

Roma e Juventus sono da sempre rivali in campo e le strade tra i due club tornano ad intrecciarsi in ottica calciomercato estivo. L’ultimo movimento tra le due squadre ha visto il prestito secco del giovane Dean Huijsen, arrivato a Trigoria a gennaio ed ora tornato in bianconero, forse solo di passaggio. In questa sessione estiva la Roma è segnalata da tempo sulle tracce di Federico Chiesa, messo alla porta dalla Juve con il contratto in scadenza il prossimo anno, ma non solo. Anche i bianconeri sono stati accostati ad elementi della squadra giallorossa, nelle scorse ore è spuntata la pista Tammy Abraham come vice vlahovic in casa bianconera.

Roma-Juve, linea di mercato bollente: anche El Shaarawy nel mirino bianconero

Ma l’intreccio potrebbe allargarsi anche ad altri nomi, come evidenzia l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. Qualora non arrivasse la fumata bianca per chiesa la Roma potrebbe fiondarsi su Soulè sulla fascia opposta. L’attaccante argentino è però valutato 35-40 milioni e Motta vuole visionarlo dal vivo prima di prendere una decisione definitiva

Mentre in entrata per i bianconeri spunta anche la suggestione Stephan El Shaarawy, uno dei fedelissimi di De Rossi. Il Faraone, col contratto in scadenza nel 2025, potrebbe finire a sorpresa nella lista delle priorità della squadra piemontese. Non è escluso che venga imbastita una maxi operazione sull’asse Roma – Torino sponda bianconera, le vie del calciomercato sono infinite.