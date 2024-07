L’asse di calciomercato si scalda tra la Roma e la Juventus. La squadra giallorossa è stata accostata a vari calciatori in uscita dalla Continassa e c’è una svolta lampo dopo Euro 2024.

La sessione di calciomercato estivo in atto vede tanti intrecci sull’asse Roma – Juventus. Il sogno proibito della squadra allenata da Daniele De Rossi porta il nome di Federico Chiesa, in uscita dai bianconeri col contratto in scadenza tra meno di un anno. I giallorossi sono stati anche accostati al giovane Matias Soulé, protagonista col Frosinone la scorsa stagione in prestito. Mentre nei giorni scorsi nei radar di Giuntoli e Thiago Motta ci è finito Tammy Abraham nel ruolo di vice Dusan Vlahovic dopo l’addio a Moise Kean ed il futuro di Milik ancora da sciogliere.

La nuova Juventus di Thiago Motta è protagonista di grandi manovre in questa sessione di calciomercato estivo. La rifondazione in casa bianconera è partita dal centrocampo, col colpo Douglas Luiz già messo a segno dall’Aston Villa. Giuntoli ha messo le mani anche su Kephren Thuram e non molla il grande obiettivo Teun Koopmeiners dall’Atalanta. Per finanziare le prossime entrate il club piemontese è molto attivo anche sul fronte delle cessioni. Moise Kean è stato scelto dalla Fiorentina come rinforzo offensivo per Raffaele Palladino, ma sono ancora in tanti i calciatori con le valigie in mano alla Continassa.

Calciomercato, addio Juventus ma niente Roma: Kostic può tornare in Bundesliga

Tra i tanti calciatori in rotta d’uscita dalla Juventus c’è anche l’esterno mancino Filip Kostic. Il serbo, reduce dalla delusione di Euro 2024 con la propria Nazionale, era stato accostato anche alla Roma, che sull’out di sinistra ha salutato in scadenza di contratto Leonardo Spinazzola.

Ma ora per il futuro del laterale classe ’92 sembra aprirsi la porta di un ritorno ad effetto in Bundesliga. Secondo quanto rilanciato dal sito Fichajes.net, Kostic è finito nel mirino dell’Eintracht Francoforte, club da cui la Juventus lo acquistò due anni fa. Il contratto con i bianconeri scadrà nel 2026 e non è escluso che ritorni a giocare in Germania con la formula del prestito.