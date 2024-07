Ritorno alla Roma UFFICIALE: ha già firmato

Calciomercato Roma, il ritorno in giallorosso è ufficiale con la firma sul contratto testimoniata in queste ore. Ecco la dedica del calciatore dopo il rientro a Trigoria messo nero su bianco.

La Roma si sblocca in entrata con l’arrivo di Enzo Le Fèe a centrocampo per Daniele De Rossi. Il calciatore francese è sbarcato in queste ore a Fiumicino, dove ad attenderlo c’era il connazionale Florent Ghisolfi. Operazione da circa 23 milioni di euro per strappare il calciatore al Rennes, mentre c’è stata un’altra firma ufficiale a centrocampo col ritorno a Trigoria dopo una sola stagione.

Non solo Enzo Le Fèe per la Roma, c’è il ritorno ufficiale a Trigoria dopo un anno. A testimoniare la firma già avvenuta nel quartiere generale giallorosso è stato il giovane calciatore, reduce da una stagione positiva al Frosinone. Oltre all’acquisto del centrocampista francese dal Rennes, che rinforza il pacchetto della zona nevralgica di gioco per Daniele De Rossi, c’è un ritorno ufficiale tra le fila delle squadre giovanili. Squadre da sempre fiore all’occhiello della società giallorossa, come testimoniato anche dalle varie finali raggiunte la passata stagione.

Calciomercato Roma, firma e ritorno UFFICIALE a Trigoria: la dedica di Forni

Il giovane Matteo Forni, dopo una stagione da protagonista con il Frosinone Under 16, è tornato alla Roma. A testimoniare l’accordo siglato tra le parti è stato proprio il centrocampista classe 2008, che con i giovani ciociari aveva conquistato i play off la passata stagione.

Il giovanissimo playmaker, tra i protagonisti in Ciociaria agli ordini dell’allenatore Luigi Marsella, torna alla Roma dopo una stagione al Frosinone. Il centrocampista attraverso il proprio profilo Insagram ha pubblicato la foto della firma sul contratto che lo lega nuovamente alla società giallorossa. Ecco la dedica emozionante condivisa sul proprio social network dal classe 2008: “Onorato di poter ritornare ad indossare questa maglia e di poter cominciare questo nuovo capitolo della mia vita. Forza Roma”