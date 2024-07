Slitta l’arrivo di Le Fée a Roma: cosa è successo

Slitta l’arrivo di Le Fée a Roma. Il giocatore francese era atteso alle 11:45 a Ciampino ma non sarà così. Ecco quello che è successo

Oggi è il giorno di Enzo Le Fée, il centrocampista 24enne che la Roma ha preso dal Rennes chiudendo un affare per 23milioni di euro. Il secondo innesto giallorosso, dopo Sangaré, che già ieri era a Trigoria nel giorno del raduno.

C’è attesa, quindi, per il primo vero colpo di mercato dell’era Ghisolfi che ha preso il posto di Tiago Pinto. E, come sappiamo, il giocatore era atteso alle 11:45 a Ciampino. Atterraggio, poi visite mediche alla clinica Padeia e non a Villa Stuart (qui vi spieghiamo i motivi), e poi subito a Trigoria per mettersi a disposizione del nuovo tecnico. Affare chiuso.

Slitta l’arrivo di Le Fée, ecco cos’è successo

Ma se i tifosi della Roma volevano andare ad accogliere Le Fée a Ciampino, dovranno velocemente rivedere quelle che sono le priorità i tempi. Infatti per dei motivi di traffico aereo, il centrocampista atterrerà a Fiumicino alle 12:30, quindi con 45minuti di ritardo e in un altro aeroporto rispetto a quella che era la tabella di marcia. Insomma, niente di grave, ma se leggete questo articolo allora farete meglio a spostarvi.

Poi sicuramente saranno identici i passaggi: visite mediche, firma del contratto e prime foto di rito ufficiali. Lavorerà quasi sicuramente subito, anche se lui in Francia aveva già iniziato la fase di preparazione con il Rennes. Ma voleva andare via, voleva la Roma e lo aveva comunicato al club francese già dai primi giorni di ritiro. Adesso è stato accontentato anche lui.