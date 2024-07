Chiesa alla Roma: dopo il blitz, scatta il countdown

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi alza il pressing per chiudere il colpo Federico Chiesa. Contatti continui e nuovo appuntamento con Ramadani: il conto alla rovescia è già partito.

Il calciomercato in entrata della Roma si è sbloccato con l’arrivo di Enzo Le Fée, centrocampista transalpino sbarcato ieri nella Capitale. L’ex Rennes sarà uno dei volti nuovi a disposizione di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione, già iniziata col ritiro a Trigoria nelle scorse ore. L’opera di restyling della rosa giallorossa è appena iniziata per Florent Ghisolfi, che continua il forcing per chiudere il colpo Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus e per il quale si è già trovato un accordo economico con Cristiano Giuntoli in casa bianconera.

Dopo l’arrivo di Le Fée a centrocampo i fari del calciomercato estivo in casa Roma restano puntati sulle manovre di Florent Ghisolfi. Il dirigente francese, alla prima sessione di trattative con il club giallorosso, è a caccia di rinforzi in tutte le zone del campo, dal vice Svilar al nuovo centravanti, passando per difensori centrali e corsie esterne. Il sogno proibito in attacco per la squadra allenata da Daniele De Rossi resta quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo figlio d’arte, reduce dalla delusione azzurra di Euro 2024, è in rotta d’uscita dalla Juventus col contratto in scadenza nel giugno del 2025.

Calciomercato Roma, Ghisolfi non molla Chiesa: nuovo blitz Ramadani

Se Roma e Juve hanno già trovato un accordo sulle cifre dell’operazione economica, che si assesta sui 20-25 milioni di euro, l’ex Fiorentina avrebbe deciso di temporeggiare prima di prendere una decisione definitiva. Ma Ghisolfi non lo molla, ed è previsto in settimana un nuovo incontro con Ramadani, agente dell’attaccante.

Inoltre, secondo quanto evidenzia il ‘Corriere dello Sport’, lo stesso Chiesa avrebbe deciso di rispondere dopo il 20 luglio, giorno in cui convolerà a nozze. L’attaccante vorrebbe giocare la Champions League e sarebbe in attesa della corte dei club europei, anche se l’ipotesi di giocare all’estero rimane tiepida. Intanto anche De Rossi lo ha contattato, insieme ai romanisti compagni di Nazionale, per convincerlo a sposare la causa giallorossa.