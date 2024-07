Ghisolfi fa la spesa in Francia: il colpo da 50 milioni fa tremare la Roma

Ghisolfi fa la spesa in Francia. Il direttore sportivo è al lavoro per soddisfare tutte le richieste di Daniele De Rossi. Che non sono poche.

Florent Ghisolfi, il nuovo direttore sportivo della Roma, proviene dalla Provenza, più esattamente dal Aubagne. La Francia è la sua terra ed è in Francia che ha maturato le esperienze necessarie per diventare un dirigente sportivo tra i più ricercati.

La Roma lo ha scelto e lo ha portato in Italia. Florent Ghisolfi è ‘planato’ in Serie A. Spetta a lui, ora, il compito di formare la nuova Roma seguendo i dettami di Daniele De Rossi. Il mercato è un mare magno nel quale è difficile orientarsi. Ciascuno ha i suoi ‘porti sicuri’. Spicchi di mercato che si conoscono meglio e dove si può operare con maggiore tranquillità. Il porto più sicuro per Florent Ghisolfi è la Francia. Tutta. Dalla Ligue 1 alle serie inferiori, dai protagonisti assoluti alle giovani promesse ancora sconosciute ai più. Anche per la Roma, in queste sue prime settimane in Italia, il suo sguardo e le sue attenzioni sono rivolte alla terra natia. Ai suoi innumerevoli talenti. Una lista lunghissima. Esattamente come quella di Florent Ghisolfi per la Roma.

50 milioni ed il sogno svanisce

Facile immaginare come nel taccuino privato del direttore sportivo della Roma i nomi di giocatori francesi, o di profili provenienti da club transalpini, siano in netta maggioranza.

Marco Conterio ha posto l’accento su un profilo che Ghisolfi sta seguendo con attenzione: Maghnes Akliouche, classe 2002, centrocampista del Monaco. ASROMALIVE.IT aveva già evidenziato l’interesse giallorosso per il talento francese. Ora, però, potrebbero sorgere dei problemi per la società giallorossa. E’ givemesport.com a metterci al corrente riguardo il forte interesse del Crystal Palace per Maghnes Akliouche. Il club inglese ha da poco concluso la trattativa con il Bayern Monaco che ha riguardato il centrocampista inglese, naturalizzato francese, Olise, classe 2001. Il talento del Crystal Palace sbarcherà in Baviera per l’ingente cifra di 50 milioni di euro. Il club inglese, a sua volta, vorrebbe dirottare parte del tesoretto sulla stella del Monaco. Per il Crystal Palace si prospetta una trattativa complessa anche per via della nutrita concorrenza. Infatti sulle tracce di Maghnes Akliouche vi è anche il PSG.