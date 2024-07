La Roma ribalta la Lazio: firma low cost

Calciomercato Roma, offerta a sorpresa in casa giallorossa e Lazio ribaltata. La fumata bianca può arrivare con la formula low cost, ecco tutti i dettagli.

La sessione estiva di calciomercato in casa Roma si è sbloccata in entrata con l’arrivo di Enzo Le Fée nella Capitale. Il centrocampista andrà a rinforzare il reparto nevralgico di gioco per Daniele De Rossi e ad accoglierlo a Fiumicino c’era anche Florent Ghisolfi. Il nuovo dirigente giallorosso, anche lui arrivato a Trigoria dalla Ligue 1, continua a sondare diverse opportunità in entrata, con un accento sulle corsie esterne in vista della prossima stagione. C’è un aggiornamento importante che coinvolge anche la Lazio di Baroni in Serie A.

Porte girevoli a Trigoria, mentre è già iniziato il ritiro pre stagionale della Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso ha salutato ben sette giocatori dalla data del primo luglio. Tra i vari prestiti in scadenza, tra cui spicca l’addio a Romelu Lukaku, e i due ormai ex protagonisti che hanno lasciato in scadenza di contratto, ovvero Rui Patricio e Leonardo Spinazzola. I punti fermi in casa Roma portano il nome di Mile Svilar in porta e dello spagnolo Angelino sulla corsia mancina. Ma entrambi i ruoli avranno bisogno di rinforzi, con Spinazzola che è pronto a firmare col Napoli di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, proposto Gosens dall’Union Berlino: la risposta giallorossa

Sulla corsia di sinistra la Roma, dopo aver riscattato lo spagnolo dal Lipsia, cerca l’erede di Spinazzola che ha salutato in scadenza di contratto. E dalla Germania, come la nostra redazione aveva anticipato nel mese di aprile, si aprono le porte al ritorno di Robin Gosens in Serie A.

Il terzino mancino tedesco è stato messo alla porta dall‘Union Berlino, reduce da una stagione complicata chiusa al ridosso della zona retrocessione. Il classe ’94 è stato accostato a tanti club nel campionato italiano, dalla Juve all’Atalanta passando per Bologna e Lazio. Ora, secondo quanto scrive ‘Il Tempo’, il suo profilo è stato proposto direttamente alla Roma. I tedeschi aprirebbero alla formula del prestito, anche per alleggerirsi dell’ingaggio da oltre 2 milioni di euro. Al momento la squadra giallorossa avrebbe messo l’affare in stand-by, riflessioni in corsia. Altra pista da seguire secondo il quotidiano è quella che porta a Sergi Cardona, svincolato dal Las Palmas.