Calciomercato Roma, addio scontato e plusvalenza immediata

Calciomercato Roma, plusvalenza immediata per i giallorossi visto il doppio assalto inglese. L’addio appare scontato dentro Trigoria

Preso Le Fée in mezzo al campo, con la sensazione che in quelle zolle ci potrebbero essere nuovi movimenti, la Roma, oltre all’attaccante – è rispuntato il nome di En-Nesyri – sta cercando di piazzare delle uscite.

Ci sono giocatori ormai ai margini – vedi Karsdorp che si sta allenando da solo – ci sono altri elementi che potrebbero regalare delle plusvalenze importanti da iscrivere a bilancio. Parliamo ad esempio di Bove, che non è tra gli incedibili, così come alcuni giovani che hanno iniziato il ritiro con la prima squadra e che potrebbe magari anche partire. A questi ovviamente si aggiunge anche il profilo di Aouar, centrocampista algerino che la Roma ha preso a parametro zero dal Lione la scorsa estate. Non ha convinto, ha giocato poco sia con Mourinho sia con De Rossi, ed è per questo motivo che davanti ad una buona offerta potrebbe partire.

Doppia pista inglese per Aouar

Si è parlato di qualche squadra francese, come si è parlato, ieri, nelle notizie riportate da Givemesport, di un doppio interesse della Premier League. Su Aoaur, infatti, ci sarebbe intanto Wolverhampton, ma non solo, anche il Brighton ci starebbe facendo un pensiero per la prossima stagione.

Nessuno si opporrebbe dentro Trigoria, almeno questa è la sensazione che viene fuori, ad una sua partenza. Forse il club si potrebbe “accontentare” di 8 milioni di euro per il suo cartellino (non si parla di cifre, ma oltre questa è oggettivamente difficile a meno di un capolavoro di Ghisolfi) che sarebbero come detto tutti plusvalenza visto l’arrivo senza versare un euro nelle casse dei francesi. Insomma, anche questa è sicuramente una situazione da monitorare con molta attenzione nelle prossime settimane.