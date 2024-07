Nuovo bomber Roma, la data della chiusura è già ufficiale. C’è l’annuncio del presidente che indica quando arriverà la firma. La situazione

La Roma è alla ricerca di un attaccante, lo sappiamo. Dopo l’innesto di Enzo Le Fée, centrocampista che Ghisolfi ha preso dal Rennes, adesso le attenzioni del nuovo direttore sportivo giallorosso sono sulla punta.

Da Sorloth passando per El-Nesiyri, senza dimenticare nemmeno il georgiano Georges Mikautadze. Accostato con molta insistenza al Monaco, in Ligue 1, nelle ultime ore è rispuntato come possibile innesto per i giallorossi. Sarebbe un profilo che piace a Daniele De Rossi che comincia anche, probabilmente, ad essere un poco impaziente: vorrebbe avere quell’uomo d’area di rigore a cui affidarsi l’anno prossimo. Diciamo che se la situazione è ancora in divenire per gli altri due, adesso a parlare del georgiano ci ha pensato il presidente del Metz, che ha svelato quella che potrebbe essere la data della firma per il giocatore.

Annuncio su Mikautadze: la situazione

Intervenuto ai microfoni di Moselle TV, il massimo dirigente dei francese, Bernard Serin, ha cercato di fare il punto della situazione. Ha fatto il misterioso per quanto riguarda il prezzo del cartellino, ma si è parlato negli ultimi giorni di una vendita che si potrebbe concretizzare per una cifra intorno ai 20milioni di euro. Se da un lato non è andato oltre, ha parlato invece in maniera abbastanza importante sulle date.

“C’è concorrenza, diversi club sono interessati a lui e le cose si stanno muovendo lentamente, ma potrebbe esserci un’accelerazione nella prossima settimana. Non c’è un importo fisso, c’è concorrenza e questo è molto positivo”. Insomma, si vuole chiudere in breve tempo anche per iniziare a programmare al meglio da quelle parti la prossima stagione. E avere anche un bel malloppo da investire sul mercato.