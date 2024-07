El Shaarawy alla Juve: niente Chiesa e nuovo scambio

Asse rovente Roma-Juventus: non solo Chiesa che rimane una pista viva, ma anche la possibilità di un’altra doppia operazione

L’asse Roma-Torino è caldo, e potrebbe non riguardare solamente Federico Chiesa. Come sappiamo, e come vi abbiamo anche riportato questa mattina, l’esterno è ormai fuori dai progetti bianconeri e la Juve potrebbe anche abbassare le richieste. I giallorossi non lo hanno mollato, la pista non è caldissima perché decide il giocatore che ha preso tempo, ma rimane comunque viva.

Detto questo ci potrebbero essere altri intrecci di mercato tra i due club: nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di un addio di El Shaarawy che, a quanto pare, è assai corteggiato dalla Juventus. A Thiago Motta – secondo le informazioni che sono state riportate da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport – piace, eccome. Un profilo assai gradito in un ruolo in cui la Juve deve supportare al meglio Yildiz, che dovrebbe essere, dopo aver disputato un buon Europeo, il titolare. E l’affare si potrebbe anche chiudere con lo scambio.

El Shaarawy alla Juve: offerto Kostic

Dialoghi avviati con la Roma ha scritto il giornalista sul proprio profilo X. Con la Juventus che potrebbe inserire una contropartita tecnica per cercare di chiudere l’operazione. Il colpo potrebbe essere impostato con lo scambio, e a Ghisolfi sarebbe stato proposto il profilo di Kostic, un altro esubero bianconero, che Motta non vede proprio nella sua squadra.

Non è la prima volta che il serbo viene accostato alla Roma, ma mai sotto questa veste di possibile contropartita tecnica per prendere El Shaarawy. Quelle che fino al momento sono state comunque delle voci e niente di più, stanno diventando cose un poco più serie. Quindi le tracce sono assolutamente da seguire nelle prossime settimane, o per meglio dire giorni. Ormai tutti i club iniziano ad avere fretta per chiudere le cose più importanti.