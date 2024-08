Ha già scelto l’Italia: arriva al posto di Chiesa senza la clausola

Il nome di Federico Chiesa accende gli scenari di calciomercato estivo per la Roma e la Juventus. La squadra bianconera è pronta a rompere gli indugi per pescare l’erede dell’esterno.

Un vero tira e molla coinvolge Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus ed accostato a più riprese alla lista di Daniele De Rossi in casa Roma. Il figlio d’arte, che non ha rinnovato il contratto in scadenza nel Giugno del 2025, appare come il sogno proibito dei giallorossi nella sessione estiva di calciomercato. Mentre la concorrenza non manca per il tecnico romanista, con in prima fila il Napoli di Antonio Conte, arriva una nuova svolta dalle parti della Continassa. Cristiano Giuntoli è pronto ad offrire 45 milioni di euro per aggiudicarsi l’erede dell’esterno offensivo, dribblando la clausola.

La nuova Juventus targata Thiago Motta è tra le squadre più attive in questa finestra di calciomercato estivo in Serie A. Dopo aver rafforzato il centrocampo con i colpi Douglas Luiz e Kephren Thuram, le attenzioni di Giuntoli si spostano sul pacchetto offensivo. Il primo indiziato all’addio ai bianconeri continua ad essere Federico Chiesa, messo in vendita dopo il mancato rinnovo con la Juve. La Roma è segnalata da tempo sulle tracce dell’esterno offensivo, anche se Antonio Conte non lo perde di vista in casa Napoli.

La Juve guarda al dopo Chiesa: 45 milioni per Pepe del Porto

La svolta potrebbe arrivare grazie alle manovre in entrata di Cristiano Giuntoli. Il responsabile del calciomercato bianconero può rompere gli indugi e presentare una maxi offerta per l’ala offensiva del Porto, il brasiliano Pepe, che ha anche il passaporto italiano.

Condizione decisiva per lo sbarco a Torino in estate. La Juve ha già esaurito gli slot extracomunitari con gli arrivi di Douglas Luiz e Adzic ed ora è pronta ad offrire 45 milioni di euro al Porto. Secondo quanto riporta il sito ‘Maisfutbol’, Giuntoli vuole tentare la squadra lusitana con una ricca offerta, nonostante la presenza della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. L’ala offensiva potrebbe quindi prendere il posto del partente Federico Chiesa.