Accordo da 60 milioni, la Juve fa godere Friedkin: addio Napoli

Le manovre di calciomercato della Juve arricchiscono anche le casse dei Friedkin. Accordo da 60 milioni per l’erede in Premier League e programmato lo scippo al Napoli.

Intreccio di calciomercato rovente tra la famiglia Friedkin e la Serie A. Le manovre in entrata della Juve innescano l’effetto domino che porta al tesoretto da 60 milioni per la presidenza statunitense. Nel mirino ci finisce anche un calciatore del Napoli, che potrebbe fare le valigie dopo una sola stagione. La scintilla che accende l’intreccio è già partita con le manovre in entrata del club bianconero, che ha già piazzato due colpi di livello a centrocampo per soddisfare le richieste di Thiago Motta, nuovo allenatore della squadra piemontese.

In Serie A stiamo assistendo ad una sessione di calciomercato estiva all’insegna dei debutti. Per Thiago Motta è la prima esperienza in una panchina big, dopo l’exploit Champions League del Bologna. Per il Napoli è la prima sessione di trattative dopo la nomina di Antonio Conte in panchina, grande ex dei bianconeri. Lato Roma c’è il battesimo di Florent Ghisolfi come responsabile del mercato giallorosso, mentre anche la proprietà Friedkin è pronta ad una grande svolta. La famiglia texana è in procinto di assumere la guida dell’Everton in Premier League, e l’intreccio bollente di mercato con la Serie A parte proprio dal campionato inglese.

Effetto domino Juventus e 60 milioni ai Friedkin: nel mirino un esubero del Napoli

Il club di Liverpool è in procinto di cedere il centrocampista belga, Amadou Onana all’Aston Villa. I Villains stanno per piazzare il colpo in mediana, con un accordo da 60 milioni di euro come evidenziato da ‘The Athelic’, dopo aver ceduto Douglas Luiz alla Juventus.

Dunque i proprietari della Roma, che stanno espandendo il proprio raggio d’azione in Premier, possono assicurarsi un tesoretto in casa Everton grazie alla cessione del mediano belga. Inoltre, come evidenzia Fabrizio Romano su X, i Toffes hanno avviato i contatti col Napoli per chiudere il colpo Jesper Lindstrom, cedibile dai partenopei di fronte ad una congrua offerta.