Calciomercato Roma, Juve spalle al muro: vuole solo De Rossi

Calciomercato Roma, punto di svolta in casa Juve e tutto da rifare per Cristiano Giuntoli in uscita. Il calciatore vuole solo Daniele De Rossi, i giallorossi fanno la voce grossa.

Si fa rovente l’asse di calciomercato che coinvolge Roma e Juve in questi giorni di luglio. Da tempo la squadra giallorossa è segnalata sulle tracce di Federico Chiesa, messo alla porta dai bianconeri dopo il mancato rinnovo di contratto. La strada per l’esterno azzurro però appare in salita per Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi, che con l’affare del figlio d’arte in stand-by hanno rotto gli indugi per un altro elemento offensivo in uscita dalla Continassa. Se nelle scorse ore l’affare per Giuntoli sembrava orientarsi completamente in Premier League, ora è arrivata la svolta che sorride alle manovre giallorosse.

Riflettori puntati su Matias Soulé, giovane attaccante argentino che lo scorso anno si è messo in vetrina con il Frosinone di Di Francesco. Nella mattinata odierna sembrava decisa la sua cessione dalla Juve al Leicester ma le vie del calciomercato aprono nuove chance alla Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso sembra pronto a fare carte false per assicurarsi l’attaccante sudamericano classe 2003, che andrebbe a rimpolpare la colonia argentina a Trigoria con i suoi amici Paulo Dybala e Leandro Paredes, al netto di future svolte in uscita dalla Capitale.

Calciomercato Roma, Soulé ha scelto De Rossi: diktat alla Juve

Ora, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, Matias Soulé ha espresso la sua preferenza per la Roma di De Rossi ai danni del Leicester City. Una svolta che può aprire al colpo in attacco dalla Juve e che vedrebbe la Roma rafforzarsi nel pacchetto offensivo con un colpo suggestivo anche in ottica futura.

Nulla da fare al momento per le Foxes, che avevano recapitato un’offerta da 20 milioni di euro + 5 di bonus per l’attaccante argentino. Secondo l’esperto di mercato in casa Sky invece la Roma potrebbe pareggiare le richieste economiche della Juve, fissate ad oltre 30 milioni di euro. Inoltre i giallorossi non avrebbero intenzione di inserire contropartite tecniche nell’affare, leggasi Stephan El Shaarawy, accostato alla lista di Motta.