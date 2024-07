Nuovo sconto per Chiesa: la Juve lo manda alla Roma

Calciomercato Roma, la Juve abbassa nuovamente le pretese economiche per Federico Chiesa. Cristiano Giuntoli ha già deciso il futuro del pacchetto offensivo bianconero.

Un vero e proprio tira e molla coinvolge le manovre della squadra giallorossa con quelle della Juve. Cristiano Giuntoli sembra avere le idee chiare in uscita e spinge Federico Chiesa verso Daniele De Rossi. La Roma è stata segnalata su entrambi gli esterni offensivi in uscita dalla Continassa, oltre al figlio d’arte c’è anche Matias Soulè nella lista dei desideri della squadra giallorossa. Entrambi gli attaccanti sono in uscita per motivazioni diverse. Il giovane argentino potrebbe permettere ai bianconeri di incassare una plusvalenza decisiva, mentre l’esterno azzurro non ha rinnovato il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno.

Intreccio bollente sull’asse Roma – Juve in attacco. Se Cristiano Giuntoli sembra avere alzato il muro intorno a Matias Soulè, ci sono nuovi segnali che avvicinano Federico Chiesa alla corte di Daniele De Rossi. L’attaccante esterno figlio d’arte è da tempo segnalato come il sogno proibito della sessione di calciomercato estivo in casa giallorossa, con Ghisolfi che ha già incontrato Ramadani, procuratore del calciatore ex Fiorentina. Mentre per l’argentino la Juve sembra avere chiuso le porte all’assalto della Roma, con Giuntoli che spinge per la soluzione in Premier, leggasi Leicester, per il futuro di Chiesa può nuovamente cambiare tutto.

Calciomercato Roma, Giuntoli manda Chiesa da De Rossi: nuovo sconto per la firma

A riavvicinare il figlio d’arte alla Roma di Daniele De Rossi potrebbe essere la necessità della Juve di fare cassa, oltre alla volontà di non cedere in Serie A il talento argentino, protagonista la scorsa stagione con la maglia del Frosinone. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Giuntoli avrebbe proposto una sorta di aut aut ai giallorossi.

Come sintetizza il quotidiano sportivo il pensiero di Giuntoli è chiaro: “Volete un esterno? Prendete Chiesa”. Sebbene la richiesta economica iniziale fosse di 30 milioni la Roma potrebbe anche chiudere a 25 bonus compresi. Dal canto suo la Juve ha fretta di chiudere l’operazione in uscita, per fiondarsi su nuovi obiettivi in entrata.