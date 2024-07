Scambio per Abraham: De Rossi ha scelto la contropartita

Scambio per Abraham, il Milan ha messo sul piatto il cartellino di un giocatore gradito a De Rossi. Ma il club al momento frena. Solo cash

Tammy Abraham più passa il tempo più si allontana dalla Roma. L’attaccante inglese è sul mercato perché Ghisolfi lo ha individuato come uno di quelli che possono aiutare il club a fare cassa. C’è l’interesse di qualche squadra inglese, ma soprattutto in questo momento c’è pure quello del Milan alla ricerca di un altro centravanti dopo aver chiuso per Alvaro Morata.

I rossoneri ci provano, e la Roma come detto ha già dato l’ok alla cessione. La richiesta è di 30 milioni di euro, ma la sensazione è che a 25 si potrebbe anche chiudere. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina Ibrahimovic sta pensando seriamente all’inglese, e vorrebbe chiudere versando nelle casse giallorosse 17 milioni di euro inserendo, anche, il cartellino di Saelemaekers, rientrato dal prestito al Bologna, che sarebbe anche un profilo gradito a De Rossi.

Scambio per Abraham, la Roma vuole solo soldi

Anche Il Messaggero fa un punto sulla questione questa mattina, rivelando che la Roma vuole monetizzare e quindi per il momento ha rifiutato sia il cartellino dell’olandese, sia quello di Okafor, un altro che potrebbe finire in questa trattativa. Per ora porte chiuse, anche perché Ghisolfi ha bisogno di monetizzare per poi andare a prendere Sorloth, individuato dentro Trigoria come l’erede di Lukaku.

Si tratta, insomma. Si cerca di trovare una soluzione che possa andare bene ad entrambi, anche se per il momento l’unica cosa che va bene alla Roma e che andrebbe bene alla Roma è quella di prendere un bel malloppo per poi assaltare il norvegese che il Villarreal sa benissimo di poter perdere. Settimana insomma che parte caldissima, viste anche le ultime notizie che arrivano su Soulé.