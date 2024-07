Calciomercato Roma, firma da 20 milioni: stipendio raddoppiato

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il pupillo di Daniele De Rossi e firma da 20 milioni di euro. Sul piatto dell’offerta spunta anche l’ingaggio raddoppiato.

Ad un mese di distanza dalla partenza ufficiale della nuova stagione in riflettori restano puntati su Florent Ghisolfi in casa Roma. Restano ancora tanti nodi da sciogliere per il dirigente transalpino, arrivato nella Capitale dopo le esperienze al Lens e al Nizza in Ligue 1. Dopo aver messo a segno il terzo colpo in entrata, con l’arrivo a parametro zero del portiere Ryan dall’ Olanda, c’è una maxi offerta milionaria con cui fare i conti sul fronte delle cessioni. Firma da 20 milioni di euro e ingaggio raddoppiato per uno degli intoccabili di Daniele De Rossi.

A metà agosto inizierà la nuova stagione della Serie A e grandi manovre di calciomercato coinvolgono la Roma di Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso ha iniziato a lavorare a Trigoria a ranghi ridotti, dopo il primo luglio sono stati in tanti a salutare la Capitale, tra scadenze di contratto e addii dopo il periodo di prestito. Florent Ghisolfi si sta muovendo sia in entrata che in uscita per garantire all’ ex capitano romanista le pedine mancanti nello scacchiere giallorosso. Ieri sera è sbarcato nella Capitale il portiere Ryan, che va a sostituire numericamente Rui Patricio come secondo portiere alle spalle di Mile Svilar, mentre dall’Arabia Saudita arriva un tesoretto in uscita grazie alle cessioni di Houssem Aouar e del giovane Oliveras. Ma i petroldollari sauditi tornano a tentare anche uno degli intoccabili per il tecnico giallorosso.

Calciomercato Roma, l’Arabia non molla Paredes: 20 milioni e ingaggio raddoppiato

L’Arabia non molla Leandro Paredes, fresco vincitore della Coppa America con l’Argentina. Il centrocampista, che ha scelto il 16 di De Rossi la passata stagione, è finito da tempo nei radar dell’Al Ahli, pronto ad una maxi offerta milionaria per l’ex PSG.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere della Sera’ l’argentino dovrà rispondere in tempi brevi all’offerta Saudita, con la Roma disposta a cederlo per 20 milioni di euro. Inoltre il club arabo sembra pronto a raddoppiargli l’ingaggio da 4 milioni di euro, come scrive ‘Il Romanista’.