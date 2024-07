La Juve vola con Soulé: 35 milioni e Roma avvisata

Calciomercato Roma, la Juve si frega le mani e prepara l’incasso con la cessione di Matias Soulé. Altro sorpasso in Premier League e avviso a De Rossi e Ghisolfi: si chiude a 35 milioni.

La Roma di De Rossi è segnalata da tempo sulle tracce dei due attaccanti esterni in uscita dalla Juve. Se negli ultimi giorni il profilo dell’attaccante argentino sembra aver superato nella lista dei desideri giallorossa Federico Chiesa, la volontà della società bianconera sembra puntare alla cessione dell’esterno reduce da una stagione dove si è messo in vetrina con il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Matias Soulé potrebbe essere il grande scarificato del calciomercato estivo bianconero, che ha già regalato diversi colpi di livello al neo tecnico Thiago Motta. Non solo la Roma sulle tracce del 2003, c’è un sorpasso importante da registrare in Premier League sul talentuoso attaccante sudamericano.

Un tira e molla coinvolge Roma e Juve in questa sessione di calciomercato estivo. La squadra bianconera è stata segnalata su due attaccanti giallorossi, come Tammy Abraham e Stephan El Shaarawy. Dal canto suo la squadra guidata da Daniele De Rossi è da tempo accostata al futuro di Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è stato messo sul mercato da Giuntoli e Motta. Oltre al figlio d’arte i giallorossi corteggiano anche l’argentino Matias Soulé, profilo apprezzato dal nuovo tecnico bianconero ma pedina sacrificabile nelle uscite del calciomercato estivo della Juve.

Calciomercato Roma, la Juve incassa con Soulé: 35 milioni dalla Premier

Non è un mistero che sull’attaccante 21enne ci sia l’interesse del Leicester City, fresco di promozione in Premier League. Matias Soulé però sembra orientato a scegliere la Roma di De Rossi, con la quale avrebbe già un accordo sul nuovo contratto, con la presenza dei connazionali Dybala e Paredes a fare da sponsor nell’operazione.

Ma, secondo quanto riportato dal cronista Momblano nella trasmissione Juventibus, c’è anche il West Ham sulle tracce dell’attaccante argentino, ecco quanto riportato su YouTube: “Non è vero che Soulé vuole solamente la Roma, ma c’è stato un lavoro ai fianchi. La Juve dice a Soulé, ok, ma a noi la Roma non ha ancora chiamato. La Roma è pronta a fare un’offerta di almeno 30 milioni? Se sì, la Roma è davanti a tutti. Il Leicester è già arrivata sopra, il West Ham ha già fatto un’offerta al giocatore addirittura superiore a quella del Leicester, stiamo parlando di 3-4 milioni. Ci sono offerte per il cartellino che vanno da 25-28 milioni ai 35 milioni. Ci sono tre, forse quattro squadre.“