Prime Day Conte: scambio choc con la Juve, che pacco alla Roma

Calciomercato Roma, il blitz di Antonio Conte riscrive gli equilibri del calciomercato estivo sull’asse con la Juventus. L’ex bianconero, nuovo tecnico del Napoli, tenta l’anticipo con lo scambio a sorpresa.

Si accendono i riflettori sul calciomercato estivo della Serie A, ad un mese dal via della nuova stagione del campionato italiano. Sono tanti i volti nuovi nei massimi club della campionato nostrano, tra cui spicca Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli di Aurelio De Laurentiis. L’allenatore salentino, che ha già prelevato Leonardo Spinazzola a parametro zero dopo l’addio dalla Roma, ora può tentare l’anticipo a Daniele De Rossi nella corsa al rinforzo offensivo. Fari puntati sul fronte delle uscite in casa Juventus, il blitz di Conte con lo scambio può fare saltare il banco per la squadra giallorossa.

Grandi manovre coinvolgono tante squadre della Serie A, a due settimane dall’apertura del calciomercato estivo. La Juventus si presenta ai nastri di partenza con la novità Thiago Motta, mentre il punto fermo dei bianconeri è rappresentato dall’ex Napoli, Cristiano Giuntoli. Anche la squadra partenopea si è affidata ad un ex bianconero per ripartire dopo una stagione complicata, con l’ingaggio di Antonio Conte in panchina, annunciato in pompa magna dal patron Aurelio De Laurentiis. Il tecnico salentino ritrova la Serie A dopo l’esperienza al Tottenham, e riscrive anche gli equilibri del calciomercato, intrecciandosi con la Roma di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Conte ci prova con lo scambio: Raspadori per Chiesa

Uno dei nomi più caldi sulla lista dei desideri della squadra giallorossa è da tempo quello di Federico Chiesa. L’esterno figlio d’arte non ha rinnovato il contratto con la Juve in scadenza tra meno di dodici mesi ed i bianconeri possono fare cassa in questa sessione di calciomercato estivo con la sua cessione.

Ora, secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli starebbe lavorando ad uno scambio in attacco per mettere le mani sull’ex Fiorentina. Sul piatto dell’offerta ci finisce il cartellino di Giacomo Raspadori, quotazioni simili per entrambi gli attaccanti, con lo juventino che qualora rifiutasse definitivamente l’offerta della Roma potrebbe accasarsi con i partenopei a stretto giro di posta.