Offerta ufficiale Juve: bomba Soulé – Koopmeiners

Intreccio di calciomercato bollente sull’asse Roma – Juventus. I bianconeri costretti a sacrificare Matias Soulè per arrivare a Teun Koopmeiners.

Si accende nuovamente l’asse di mercato tra Roma e Torino sponda bianconera. La squadra giallorossa è pronta all’assalto finale per Matias Soulè, l’attaccante argentino è indicato come pedina sacrificabile dai bianconeri per chiudere il colpo Teun Koopmeiners a centrocampo. Cristiano Giuntoli è pronto a recapitare l’offerta ufficiale all’Atalanta per aggiudicarsi il duttile centrocampista olandese, da tempo nel mirino del dirigente ex Napoli. Ecco lo scenario che delinea le prossime manovre in casa bianconera.

Il calciomercato estivo in casa Juventus vede un intreccio bollente con la Roma. La squadra giallorossa è da tempo segnalata sulle tracce dei due attaccanti esterni in uscita dalla Juventus. Se nelle prime battute del mercato il nome più caldo sembrava essere quello di Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno, ora la pista più rovente porta il nome dell’attaccante argentino, reduce da una stagione da protagonista col Frosinone. Proprio la cessione del classe 2003 finisce nell’intreccio che vede la Juve pronta a rompere ufficialmente gli indugi per Teun Koopmeiners.

Calciomercato Roma – Juve, offerta ufficiale per Koopmeiners: Giuntoli deve cedere Soulé

Cristiano Giuntoli sta costruendo un nuovo centrocampo di livello per Thiago Motta. Dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram ora il nome più caldo è quello del duttile olandese Teun Koopmeiners, per cui l’Atalanta continua a chiedere circa 60 milioni di euro.

Per raggiungere la cifra Giuntoli è obbligato a cedere proprio Matias Soulè, come riferito in questi minuti da Fabrizio Romano su X. L’intreccio che porterebbe l’olandese alla corte di Thiago Motta potrebbe fornire l’assist decisivo alla Roma per chiudere il colpo Soulè, sul quale non tramonta la concorrenza del Leicester. I giallorossi possono così arrivare a dama in attacco, grazie all’intreccio a centrocampo tra Juve ed Atalanta.