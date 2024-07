Quasi 20 milioni alla Roma: tris Ghisolfi e plusvalenza choc

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi mette a segno la terza plusvalenza per le casse del club giallorosso. Quasi 20 milioni di euro aprono le porte all’assalto per i rinforzi in entrata.

Porte girevoli a Trigoria nel pieno della sessione di calciomercato estivo. Florent Ghisolfi si sblocca sul fronte delle cessioni e rompe gli indugi per regalare a Daniele De Rossi gli attesi rinforzi, con un focus sul pacchetto offensivo. Le prossime entrate sono legate a stretto filo col fronte delle cessioni, che vede i giallorossi arricchirsi con una tripla plusvalenza netta già messa a segno. Dopo la cessione in serie a di Andrea Belotti, passato al Como di Fabregas in via definitiva, c’è un doppio addio in Arabia Saudita che regala un tesoretto da reinvestire alla squadra giallorossa.

Nonostante la morsa del Fair play finanziario si sia fatta meno stringente per la Roma, c’è tanta attenzione al fronte delle cessioni per Florent Ghisolfi. La squadra giallorossa, che ieri è scesa in campo per la prima amichevole estiva, sta cercando il doppio colpo in attacco per soddisfare le richieste di mister De Rossi. Oltre ai tanti calciatori che hanno salutato Trigoria, tra scadenze di contratto e termine del prestito, ci sono tre operazioni in uscita che arricchiscono le casse economiche del club giallorosso. Due cessioni sono state già ufficializzate, mentre il terzo addio è arrivato ai dettagli finali. Dopo la vendita di Andrea Belotti ,arrivato a parametro zero a Trigoria, ed Houssem Aouar, anche lui ingaggiato da svincolato è il momento dei saluti per un giovane ormai ex primavera giallorosso.

Calciomercato Roma, tris in uscita per Ghisolfi: 6 milioni per Oliveras

Oltre al centrocampista algerino vola in Arabia Saudita anche il giovane Jan Oliveras. Il terzino portoghese giocherà nell’Al Ittihad di Blanc. Il club arabo, come scrive il ‘Corriere dello Sport’, verserà 6 milioni di euro nelle casse del club giallorosso.

Sei milioni che vanno a sommarsi ai dodici incassati per la cessione dell’ex Lione, in totale quasi 20 milioni di euro entrano nelle casse della Roma dall’Arabia Saudita. Ora Ghisolfi potrebbe sferrare l’assalto finale agli obiettivi in entrata, primo fra tutti c’è il nome di Matias Soulé dalla Juventus.