Calciomercato Roma, Mourinho insaziabile: scippo da 30 milioni

Calciomercato Roma, nuovo intreccio con José Mourinho in Turchia e tentativo di scippo col ritorno di fiamma. Il tecnico portoghese torna su un obiettivo accostato ai giallorossi: richiesta di 30 milioni.

Le strade del calciomercato estivo della Roma tornano ad incrociarsi con quelle del grande ex José Mourinho. Il tecnico portoghese, esonerato dalla proprietà giallorossa lo scorso gennaio, è in piena corsa per aggiudicarsi il bomber En-Nesiry dal Siviglia. Ma oltre al marocchino in Turchia potrebbe sbarcare anche un altro calciatore accostato alla lista dei desideri giallorossa in tempi non sospetti, la prima offerta da 18 milioni non basta. La fumata bianca in casa Fenerbahce può arrivare con un’offerta vicina ai 30 milioni richiesti.

Dopo l’esonero dalla Roma, José Mourinho è ripartito dalla Turchia, dove ha accettato la proposta del Fenerbahce. Il tecnico portoghese già nelle prime interviste dopo l’ufficialità ha svelato di non seguire alcun giocatore giallorosso. Questo però non ha impedito incroci di calciomercato roventi sull’asse Roma – Istanbul, specialmente nella caccia al nuovo centravanti. Il Fenerbahce è infatti in piena corsa per aggiudicarsi il centravanti marocchino Youssef En-Nesiry, in uscita dal Siviglia. I giallorossi continuano a sondare piste alternative nella caccia al nuovo terminale offensivo, con la suggestione Jonathan David che torna d’attualità e la pista Sorloth sullo sfondo, mentre lo Special One torna a seguire un obiettivo accostato alla Roma e non solo in Serie A.

Calciomercato Roma, non solo El-Nesiry: ritorno di fiamma Mourinho da 30 milioni

Da tempo il dossier del brasiliano Wesley è finito sulle scrivanie della Roma, oltre che del Napoli nel campionato italiano. Esterno offensivo classe 2005 del Corinthians, per il quale le prime richieste del Timao sembravano oscillare sui 35 milioni di euro.

La squadra paulista potrebbe cedere l’esterno offensivo con un’offerta al ribasso, e spunta il primo sondaggio del Fenerbahce di José Mourinho. Secondo quanto riportato in Brasile dal sito UOL Esporte, i turchi avrebbero avanzato una prima offerta da 18 milioni di euro alla squadra verde oro. La richiesta del Corinthians viene indicata in 30 milioni di euro ma non è escluso che la fumata bianca arrivi anche a meno. I turchi dovranno presentare una nuova offerta ufficiale a stretto giro di posta.