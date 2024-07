Colpo di scena Juventus, trattativa saltata prima della firma

Un colpo di scena clamoroso scuote il calciomercato estivo della Juventus targata Thiago Motta. Può saltare tutto prima della firma, ecco come cambiano gli scenari in casa bianconera.

Dopo aver affondato il doppio colpo a centrocampo Cristiano Giuntoli non sembra intenzionato a fermare la rivoluzione della Juve. Oltre agli arrivi di Douglas Luiz e Kephren Thuram il dirigente bianconero continua ad inseguire il sogno Teun Koopmeiners dall’Atalanta, per il quale sarà necessario un sacrificio sul fronte delle cessioni. Il nome più caldo in entrata in casa Roma resta quello di Matias Soulè, per il quale si continua a lavorare con la Juventus per pareggiare la richiesta di Cristiano Giuntoli. Mentre la pista che porta a Federico Chiesa sembra al momento congelata, con il Napoli di Antonio Conte che resta come opzione sullo sfondo in Serie A.

Ieri c’è stata la prima conferenza stampa di Thiago Motta da tecnico della Juventus. La squadra bianconera riparte dall’ex centrocampista, reduce dalla cavalcata che ha riportato il Bologna a disputare la Champions League nella stagione che partirà tra poche settimane. Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per ridisegnare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, scelto dopo l’addio a Massimiliano Allegri, arrivato prima del termine della scorsa stagione. Dalle grandi manovre a centrocampo al fronte delle cessioni, c’è un colpo di scena in casa juventina che può stravolgere gli equilibri del calciomercato in Serie A. Oltre al pacchetto offensivo i bianconeri si muovono anche nel reparto difensivo a disposizione di Thiago Motta, da tempo accostato al profilo di Riccardo Calafiori, protagonista in casa Bologna la passata stagione.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Calafiori: può saltare la firma con l’Arsenal

Proprio il difensore azzurro, cresciuto nella Roma, sembrava definitivamente sfumato per l’ex tecnico felsineo, con la strada spianata direzione Londra, esattamente all’Arsenal.

Ma la firma con i Gunners sembra destinata a sfumare proprio ad un passo dalla fumata bianca decisiva. Come riportato da Michele de Blasis su X la trattativa con i Gunners al 99% è sfumata in quanto ritengono eccessivi 50 milioni per un giocatore che in passato ha avuto qualche infortunio serio.