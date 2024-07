Ribaltone Abraham e svolta Roma: doppietta Ghisolfi

Calciomercato Roma, ribaltone Tammy Abraham e nuovo punto di svolta nel pacchetto offensivo della squadra giallorossa.

La Roma di Daniele De Rossi continua a lavorare senza sosta a Trigoria per preparare la stagione che si aprirà tra meno di un mese. Tra i volti nuovi giunti nella Capitale nel primo test amichevole vinto contro il latina si sono visti il giovane terzino Sangarè, prelevato dal Levante ed il centrocampista francese Enzo Le Fèe. L’ex Rennes è stato fin qui l’operazione più importante portata a casa dal connazionale Florent Ghisolfi, che ha prelevato anche il portiere Ryan a parametro zero dall’Olanda. Nella prima sfida amichevole non si è visto Tammy Abraham, alle prese con un problema fisico che si è poi rivelato di lieve entità. Il centravanti britannico, già tornato a lavorare agli ordini di DDR, resta al centro delle manovre del calciomercato estivo giallorosso nel pacchetto offensivo.

Dall’allarme rientrato alle novità sul futuro, Tammy Abraham è tornato ad allenarsi agli ordini di Daniele De Rossi e domani potrà essere schierato al centro dell’attacco giallorosso. La Roma domani scenderà in campo in casa degli slovacchi per il secondo impegno amichevole della preparazione estiva, contro il Kosice. Il centravanti britannico, dopo aver saltato per noie muscolari l’impegno contro il Latina, è tornato a disposizione dell’ex Capitano giallorosso, che ha solo lui in rosa attualmente come centravanti di ruolo. Intorno al futuro dell’ex Chelsea dipenderanno anche le manovre in entrata di Florent Ghisolfi, con il marocchino Youssef En-Nesiry che ora è ad un passo dalla firma con il Fenerbahce di José Mourinho.

Calciomercato Roma, tira e molla Abraham: Ghisolfi cambia strategia

Se finora Tammy Abraham è stato segnalato nei radar del Milan dell’ex Fonseca, che ha messo a segno il colpo Morata, ora non è esclusa la sua permanenza in giallorosso. A scriverlo è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’

Il quotidiano sportivo apre alla possibile permanenza del britannico nella Roma in vista della prossima stagione. Di conseguenza Florent Ghisolfi, accostato alle costose piste Sorloth e David, potrebbe virare su profili più economici.